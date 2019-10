Βιβλίο έγραψε η έμπιστη βοηθός και ενδυματολόγος της βασίλισσας Ελισάβετ

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν πώς είναι πραγματικά η ζωή στο εσωτερικό του παλατιού του Μπάκιγχαμ, αλλά ένα νέο βιβλίο με τίτλο «The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe» (Η άλλη πλευρά του νομίσματος: η βασίλισσα, η ενδυματολόγος και η γκαρνταρόμπα), θα ανοίξει στους αναγνώστες ένα παράθυρο σε αυτόν τον κόσμο.

Ηβασίλισσα Ελισάβετ έχει δώσει την προσωπική άδειά της στην Άντζελα Κέλι, η οποία έχει υπηρετήσει ως επιμελήτρια γκαρνταρόμπας, εσωτερική σχεδιάστρια και έμπιστή της για 25 χρόνια, να γράψει ένα βιβλίο όχι μόνο για τη βασιλική μόδα, αλλά και για την εμπειρία της συνεργασίας και τον δεσμό φιλίας τους.

Σύμφωνα με τον οίκο Harper Collins, που θα δημοσιεύσει το βιβλίο τον επόμενο μήνα, είναι η πρώτη φορά που εργαζόμενη στη βασιλική οικογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου έλαβε τέτοια άδεια.

«Το βιβλίο τεκμηριώνει τη μοναδική σχέση συνεργασίας μεταξύ της Αυτού Μεγαλειότητας και της γυναίκας που ήταν προσωπική βοηθός της για περισσότερο από δύο δεκαετίες: την Άντζελα Κέλι» αναφέρει η Σαμάνθα Κόεν, πρώην βοηθός γραμματέα της βασίλισσας.

ΑΠΕ ΜΠΕ