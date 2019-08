Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η σπάνια φωτογραφία και το ιδιαίτερο μήνυμα σε λίγους μόνο βρετανούς

Μπορεί ο πρίγκιπας Ουίλιαμ να βρίσκεται μαζί με τη σύζυγό του και Δούκισσα του Κέιμπριτζ, Κέιτ Μίντλτον στη Σκωτία, φιλοξενούμενοι αμφότεροι στο Κάστρο Μπάλμοραλ, την εξοχική κατοικία της βασίλισσας Ελισάβετ, όμως, δεν ξέχασε να ευχαριστήσει όσους θυμήθηκαν -και του ευχήθηκαν για- τα 37 γενέθλιά του.

Μάλιστα, αυτούς τους βρετανούς πολίτες που είχαν την καλοσύνη μέσα από τα social media να του στείλουν μία ευχή, φρόντισε να τους ευχαριστήσει με μία πολύ ευχάριστη έκπληξη.

Όπως έγινε γνωστό, ο οπρίγκιπας Ουίλιαμ φρόντισε να τους απαντήσει αποστέλλοντας τους μία παλαιότερη φωτογράφιση του για το εξώφυλλο του περιοδικού GQ και ένα ευγενικό μήνυμα, για την καλοσύνη τους να μην ξεχάσουν την ημέρα των γενεθλίων του.

«Ο Δούκας του Κέιμπριτζ είναι ευγνώμων για τις γραπτές ευχές σας με αφορμή την περίσταση των 37ων γενεθλίων του. Η Υψηλότητά του σας στέλνει τα πιο θερμά ευχαριστήρια και τις θερμότερες ευχές του για τη χειρονομία και τη σκέψη σας», έγραφε το μήνυμα που έλαβαν όσοι, όντως σκέφθηκαν να στείλουν τις ευχές τους, ενώ στο ίδιο μήνυμα υπήρχε και ένα βίντεο από την εν λόγω φωτογράφιση που πραγματοποιήθηκε το 2017 για τις ανάγκες συνέντευξής του στο περιοδικό.

