Ουγγαρέζος για Λιάγκα: Μιλήσαμε, βριστήκαμε, κλάψαμε και τα λύσαμε όλα

Μια εκ βαθέων συνέντευξη στην κυπριακή έκδοση του Down Town έδωσε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στη σχέση του με τον Γιώργο Λιάγκα που πέρασε κάποιες διακυμάνσεις αλλά και στην υποκρισία που επικρατεί γενικότερα στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και στα πρόσωπα της showbiz



Πολλοί σε κατηγορούν ότι τους μπλοκάρεις στα social media. Νιώθεις αμήχανα, όμως, όταν τους συναντάς έξω κι έρχεστε face to face;



Επειδή μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, θα στο αναλύσω όσο καλύτερα μπορώ για να γίνω κατανοητός (γελάμε). Τα social media είναι δικά μου, ρε φίλε. Άμα θέλω τους βάζω φωτιά και τα καίω. Τα κλείνω, τα ανοίγω, κάνω follow και unfollow όποιον θέλω εγώ. Και block. Γιατί, θα φοβηθώ κανέναν; Άμα δεν γουστάρω κάποιον στη ζωή μου, θα τον αποβάλω από αυτήν, που αυτό σημαίνει ότι θα τον δω έξω και δεν θα του μιλήσω, γιατί δεν θέλω να δω τη φάτσα του, θα τον αποφύγω και θα του πατήσω και block. Πού είναι το κακό; Φυσικό επακόλουθο είναι. Όταν σιχαινόμαστε ο ένας τον άλλον, γιατί να είμαστε φίλοι στα social και να κάνουμε like ο ένας στον άλλον; Καραγκιοζιλίκια είναι αυτά. Πόση υποκρισία δηλαδή; Αφού με βρίζεις, γιατί με ακολουθείς;



Γιατί αυτό συμβαίνει κατά κόρον στη showbiz…



Υποκριτικό είναι. Εγώ δεν λειτουργώ έτσι. Και μου λένε ότι αυτό που κάνω είναι μικροπρέπεια. Ε, δεν είναι! Μου έχει τύχει με τον Τρύφωνα Σαμαρά αυτό. Κάτι είπα εγώ, κάτι είπε αυτός μία μέρα και το βράδυ βρεθήκαμε έξω. Μου λέει «έλα να βγάλουμε φωτογραφία». «Ώπα, μισό λεπτό», του λέω. «Πρώτα θα το συζητήσουμε, θα το λύσουμε και μετά πάμε να βγάλουμε φωτογραφία». Μου είπε, του είπα και τέλος. Ενώ σε βρίζω και με βρίζεις, θα φωτογραφιζόμαστε και θα λέμε πόσο καλά περνάμε;». Χωρίς να τα έχουμε βρει, να βγαίνουμε σε εκπομπές και να δίνουμε συνεντεύξεις; Εγώ δεν μπορώ έτσι. Φέτος αντιμετώπισα ένα «μαύρο δεκαήμερο» μέσα στη σεζόν όπου βαλλόμουν από διαφόρους. Σε πληροφορώ ότι οι δύο από τους τρεις, που έχουν εκπομπές, μου ζήτησαν συνέντευξη. Τόσο ξεφτιλισμένοι είναι! Κάτσε ρε φίλε, αν θες να σου δώσω συνέντευξη, περίμενε να σου πω και να μου πεις και μετά ok. Πού θα τα βρούμε; Στον αέρα; Ε όχι, δεν τα ξεπουλάμε όλα.



Και με τον Γιώργο Λιάγκα έτσι έγινε;



Ακριβώς έτσι. Όταν τα βρήκαμε με τον Γιώργο, την ημέρα εκείνη, με είχε καλέσει σπίτι του. Πήγα, μιλήσαμε, βριστήκαμε, κλάψαμε, φωνάξαμε και τα λύσαμε όλα. Μετά πήγα καλεσμένος στην εκπομπή του.