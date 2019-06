Ο Λάκης Γαβαλάς έχει οργανώσει ακόμα και την κηδεία του

Ο Λάκης Γαβαλάς είναι ο άνθρωπος που σίγουρα ξέρει να κλέβει τις εντυπώσεις. Είναι ένας άνδρας με φινέτσα και αστείρευτη δημιουργικότητα με ότι και αν καταπιαστεί. Έχει απασχολήσει αρκετά την κοινή γνώμη, παραμένοντας πάντα αγαπητός στο ευρύ κοινό. Πέρασε αρκετές δυσκολίες, ωστόσο κατάφερε να βγεί αλώβητος και να γίνει ακόμα πιο δυνατός, χωρίς να χάσει το χαμόγελο του.



Μιλήσαμε με τον γνωστό σχεδιαστή μόδας και επιχειρηματία Λάκη Γαβαλά, και μας απάντησε με το γνωστό βιτριολικό του χιούμορ, σε ένα παιχνίδι 14 ερωτήσεων. Από το τι παπούτσι θα ήθελε να ήταν, μέχρι που θα ήθελε να έχει το τελευταίο του γεύμα, πάμε να τις δούμε!



1.Ξεκινάς την μέρα σου κάνοντας…



Βγάζω τα σκυλιά μου βόλτα να κάνουν την ανάγκη τους, κάνω γυμναστική, παίρνω πρωινό και στην συνέχεια κανονίζω όλα μου τα ραντεβού.



2. Πως θα σε περιέγραφαν οι φίλοι σου με μια λέξη;



Άλιεν, από άλλον πλανήτη…



3. Χαρακτήρισε τον εαυτό σου με μια λέξη



Πολυμηχάνημα που αντέχει στις πιο σκληρές συνθήκες, και είναι κάτι που μου δίνει δύναμη να συνεχίσω.



4. Το τραγούδι που σε κάνει πάντα να χορεύεις είναι…



To “Ring My Bell”.



5. Τι θεωρείς ότι είναι υπερεκτιμημένο σήμερα;



Οι πλαστικοί κώλοι και τα πλαστικά βυζιά.



6. Για πιο πράγμα θα μπορούσες να μιλάς για ώρες;



Για την Ελληνική ιστορία, η οποία χρειάζεται αρκετές ώρες, όχι για να την διηγηθείς αλλά για να την καταλάβουν.



7. Ποια είναι η grooming ρουτίνα σου;



Βάφω τα μαλλιά μου δύο φορές το μήνα και κάνω νύχια τέσσερις.



8. Που και με ποιον θα ήθελες να φας το τελευταίο σου γεύμα;



Το τελευταίο μου γεύμα θα ήταν στις Πρέσπες. Θα το ψαρέψει ο πιο όμορφος local τύπος της περιοχής, θα το μαγειρέψει η γυναίκα του, και επειδή εκείνη την μέρα θα είμαι αλλεργικός στην πέστροφα, θα το φάει με τα παιδιά του.



9. Δεν θα ήθελες να είσαι νεκρός φορώντας τι;



Καταρχήν έχω ήδη το dress code μου φτιαγμένο. Έχω το γεύμα που θα φάνε για μένα, τι θα φοράω εγώ και τι θα φοράνε οι καλεσμένοι και ποιος θα παίξει την μουσική, την οποία και ανανεώνω κάθε χρόνο για να έχω την πιο σύγχρονη ορχήστρα. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, υποχρεωτικά θα υπάρχει dress code, αλλιώς ο Άγιος Πέτρος δεν θα αφήσει κανέναν να παραστεί στην τελετή της ταφής μου.



10. Αν ήσουν παπούτσι, τι παπούτσι θα ήθελες να ήσουν;



Ε, φυσικά μόνο Manolo Blahnik 9ποντο!



11. Σε τι νομίζεις ότι είσαι πολύ καλός;



Στο να μιλάω μαζί σου αυτή την στιγμή! Δεν ξέρεις πόσο κακός είμαι άλλες φορές… Χαχαχα!



12. Ποιο είναι το αξεσουάρ που δεν αποχωρίζεσαι ποτέ;



Μία από τις 630 Hermès μου.



13. Υπάρχει κάποιος απαράβατος κανόνας στο ανδρικό στυλ;



Ναι, το ότι όταν ταξιδεύεις πρέπει να φοράς loafers γιατι πρήζονται τα πόδια και όταν φοράς double–breasted σακάκι πρέπει να φοράς δετά παπούτσια, με κορδόνια δηλαδή, τα οποία και πρέπει να είναι “φρέσκα”, γιατί τα κορδόνια στα ανδρικά παπούτσια πρέπει να αλλάζονται ανά εβδομάδα.



14. Υπάρχει κάποια λέξη που χρησιμοποιούν στον χώρο την μόδας και σιχαίνεσαι;



Ναι, το génial, που συνήθως το λένε αυτοί που δεν έπρεπε ουτε καν να είναι génial, δηλαδή να μην έχουν γεννηθεί.



By Ioanna Giannioti

perpetual.