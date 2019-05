Τελικός Eurovision 2019: Νικήτρια η Ολλανδία. 21η η Ελλάδα. 15η η Κύπρος

Τόσο τα δικά μας όσο και των περισσότερων τα προγνωστικά επαληθεύτηκαν. Νικητής ο υπέροχος Ολλανδός τραγουδιστής - μουσικός που μας μάγεψε από την πρώτη στιγμή που ακούστηκε το τραγούδι του με την υπέροχη φωνή του σε μια μπαλάντα που ξεχώριζε

Καθισμένος στο πιάνο του με ένα πολύ όμορφο και μελωδικό τραγούδι κατάφερε να πάρει τη νίκη.

Ο εν λόγω διαγωνιζόμενος αποτελούσε ένα από τα φαβορί της φετινής Γιουροβίζιον

Ο λόγος για τον 25χρονο Dunkan Laurence που εκπροσώπησε την Ολλανδία με το τραγούδι «Arcade» και κατάφερε τελικά να πάρει τη νίκη.

Έχουμε νικητή! Και είναι η Ολλανδία!!! Το φαβορί επικράτησε τελικά!!! 15η η Κύπρος, 21η η Ελλάδα.

I think Iceland are the real winners this year. #Eurovision pic.twitter.com/VtnPZXCvVg