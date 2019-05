Meghan Markle – Πρίγκιπας Harry: Η πρώτη εμφάνιση με το βασιλικό μωρό - Τι δήλωσαν

Την πρώτη της εμφάνιση έκανε δύο ημέρες μετά τη γέννηση του baby Sussex, η Meghan Markle και ο πρίγκιπας Harry.

Το ζευγάρι εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες χαμογελαστοί, ενώ ο πρίγκιπαςHarry ήταν αυτός ο οποίος κρατούσε το μωρό και στεκόταν λίγο πιο μπροστά από τη Meghan η οποία φανερά ευτυχισμένη κια συγκινημένη φορούσε ένα άσπρο αμάνικο φόρεμα

Όταν την ρώτησαν πως αισθάνεται που έγινε μητέρα, η Μέγκαν είπε: «Είναι μαγικό, είναι συγκλονιστικό και έχω πλέον τα δυο καλύτερα αγόρια στον κόσμο, έτσι είμαι πολύ ευτυχισμένη!»

Είπε ακόμα ότι ο μικρός είναι πολύ ήρεμος και είναι ένα όνειρο για εκείνη. Ζω δυο υπέροχες ημέρες, πρόσθεσε.

Ο Χάρι είπε ότι όλοι λένε πως τα μωρά αλλάζουν μέσα σε δυο εβδομάδες, ο δικός μας αλλάζει κάθε μέρα. Είπε ακόμα ότι του αρέσει πολύ ο ρόλος του γονιού.

Η Βασίλισσα και ο Δούκας του Εδιμβούργου θα δουν αργότερα το μωρό. Η Μέγκαν είπε: «Πέσαμε πάνω στον Δούκα πριν έρθουμε εδώ. Ήταν τόσο ωραία» και ο Χάρι πρόσθεσε: «Άλλο ένα δισέγγονο».

Η Μέγκαν ευχαρίστησε τους πάντες για την συμπαράσταση και τις ευχές και είπε ότι ανυπομονεί να δείξει τον μικρό και σε άλλα μέλη της οικογένειας. «Είναι και η μητέρα μου εδώ μαζί μας», πρόσθεσε.

