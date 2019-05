Είναι αγόρι! Οι πρώτες δηλώσεις του πρίγκιπα Χάρι για την γέννηση του βασιλικού μωρού

Eίναι επίσημο! Η Μέγκαν Μαρκλ τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 6 Μαΐου, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.



Μετά την επίσημη ανακοίνωση του Παλατιού, ο πρίγκιπας Χάρι μοιράστηκε μπροστά στην κάμερα σκέψεις και συναισθήματα για τις πρωτόγνωρες στιγμές που βιώνει.



«Με ενθουσιασμό ανακοινώνω ότι η Μέγκαν και εγώ αποκτήσαμε ένα αγοράκι, σήμερα νωρίς το πρωί. Ένα πολύ υγιές αγοράκι. Η μητέρα και το μωρό τα πηγαίνουν περίφημα.



Είναι η πιο απίστευτη εμπειρία που θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ. Είναι ασύλληπτο πώς οι γυναίκες καταφέρνουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Είμαστε ενθουσιασμένοι και αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη για όλη υποστήριξη και την αγάπη που δεχόμαστε. Από όλους. Eίναι εκπληκτικό όλο αυτό και θα θέλαμε να το μοιραστούμε με όλους.



Η ερώτηση για το όνομα και την πρώτη εμφάνιση του βασιλικού μωρού.



Οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον πρίγκιπα για το όνομα που θα δοθεί στο βασιλικό μωρό αλλά η απάντηση δεν το αποκάλυψε. Λίγο μετά, ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε ότι πιθανότατα η πρώτη εμφάνιση του βασιλικού μωρού θα γίνει σε δύο ημέρες.



Η εμπειρία του τοκετού ήταν πραγματικά απίστευτη και είμαι υπερήφανος για τη σύζυγό μου. Όπως θα έλεγε κάθε πατέρας και γονέας, το μωρό είναι απίθανο, πετάω στα σύννεφα από χαρά.

