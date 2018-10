Μαρία Μενούνος: Μετά το γάμο στην Ελλάδα ταξίδι του μέλιτος στην Ιταλία

Στην Αρκαδία έκανε το θρησκευτικό της γάμο η Μαρία Μενούνος με τον επί 20 χρόνια σύντροφό της Keven Undergaro. Ο επιτυχημένος τηλεοπτικός παραγωγός και η παρουσιάστρια έχουν κάνει ήδη έναν πολιτικό γάμο, άκρως εντυπωσιακό, στην Times Square στη Νέα Υόρκη αλλά αποφάσισαν να τιμήσουν και τις παραδόσεις της γενέτειρας της νύφης. Η ίδια ήθελε να δώσει χαρά στην οικογένειά της, που πέρασε πολλές δύσκολες στιγμές, αλλά και στους συμπατριώτες της στο Άκοβο.



Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου και συμμετείχε με τον δικό του τρόπο όλο το χωριό αφού συνόδευσαν τη νύφη μέχρι την εκκλησία με παραδοσιακές φορεσιές, χορούς και τραγούδια.



Η νύφη έφτασε στην εκκλησία με άμαξα συνοδευόμενη από τον πατέρα της, Κωνσταντίνο Μενούνο. Φυσικά, έκλεψε τις εντυπώσεις με τη δημιουργία που επέλεξε! Η Σήλια Κριθαριώτη της έφτιαξε ένα off the shoulder νυφικό από μεταξωτή οργάντζα με λουλούδια ζωγραφισμένα στο χέρι. To πέπλο της είναι από μεταξωτό τούλι με λουλούδια εμπλουτισμένο με λεπτομέρειες ζωγραφισμένες στο χέρι.



Η συγκίνηση της νύφης κατά τη διάρκεια της τελετής ήταν έντονη! Η θερμή υποδοχή του κόσμου αλλά και η στιγμή που γινόταν και ενώπιον του Θεού αντρόγυνο με τον Keven της δημιούργησε συναισθηματική φόρτιση.



Κουμπάροι στο γάμο της ήταν ο Λέων Πατίτσας και η Μαριέττα Χρουσαλά, ο Δημήτρης Γιαννέτος και ο Σωτήρης Κυρανάκος. Όλοι με το δικό τους τρόπο συνέβαλαν ώστε η μέρα αυτή να είναι μοναδική για τη φίλη τους.



Ο Δημήτρης Γιαννέτος επιμελήθηκε τα μαλλιά της και το make up της καθώς και της Μαριέττας Χρουσαλά αλλά και της μαμάς της νύφης, Λίτσας Μενούνος ενώ ο Σωτήρης Κυρανάκος ήταν αυτός που είχε όλη την εποπτεία των προετοιμασιών του γάμου καθώς είναι ο άνθρωπος της Μαρίας στην Ελλάδα.



Μετά το μυστήριο ακολούθησε δεξίωση στο Δημοτικό Σχολείο Ακόβου όπου επικράτησε και στην διακόσμηση το παραδοσιακό στοιχείο αλλά και τα λεμόνια που αρέσουν πολύ στη νύφη. Η ίδια ενθουσιάστηκε από το πως στήθηκε ο χώρος που έγινε το γλέντι και φυσικά το διασκέδασε με την ψυχή της ενώ δεν παρέλειψε να ανεβάσει και αρκετά στιγμιότυπα στα social media της.



Στην ίδια λογική κινήθηκε και το μενού του γάμου με παραδοσιακές και τοπικές γεύσεις που συνάδουν με τις προτιμήσεις του ζευγαριού. Το Δειπνοσοφιστήριον Catering, που ανέλαβε εξ’ ολοκλήρου την οργάνωση, σχεδίασε έναν “Greek style family service” γάμο με παραδοσιακό, ελληνικό μενού με πιάτα εμπνευσμένα από τόπο της αγαπημένης παρουσιάστριας με παραδοσιακές πινελιές όπως άρωμα και χρώμα λεμονιού αλλά και ελληνικά βότανα.

Η έμπειρη ομάδα του Δημήτρη Σκαρμούτσου δημιούργησε αυτό το μενού αποκλειστικά για την Μαρία Μενούνος προσαρμόζοντας τοπικά υλικά στην παραδοσιακή ελληνική κουζίνα. Άλλωστε ο σκοπός είναι να ζήσουν αυτή τη μέρα με τον πιο «ελληνικό» τρόπο που μπορούν. Από το τραπέζι δεν έλειψε και η αγαπημένη της τυρόπιτα!



Τέλος, απόλαυσαν μαζί με πολλά γλυκά και την γαμήλια τούρτα, η οποία κινήθηκε στην αγαπημένη γεύση της παρουσιάστριας αλλά και του συζύγου της που δεν είναι άλλη από τη λευκή σοκολάτα!



Σύμφωνα με την επιθυμία της νύφης συνεχίστηκε και το γαμήλιο πάρτι αφού ήθελε να είναι γεμάτο κέφι και χορό με παραδοσιακές μουσικές και τραγούδια μέσα σε όλα! Δεν παρέλειψε να σύρει και το χορό!



Στους καλεσμένους του γάμου δεν βρέθηκαν οι διάσημοι φίλοι της Μαρίας Μενούνος από την Αμερική αλλά στενοί συγγενείς και φίλοι και αρκετά λαμπερά πρόσωπα της εγχώριας showbiz.



