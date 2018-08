Το διάσημο μοντέλο Josephine Skriver της Victoria’s Secret στην Σύρο

Μπορεί το καλοκαίρι να οδεύει προς το τέλος του, όμως η προσέλευση των celebrities στη χώρα μας δεν έχει τέλος. Αυτή τη φορά, την παραμονή της στην Σύρο απολαμβάνει η Josephine Skriver, το πανέμορφο αγγελάκι της Victoria’s Secret.

Η Josephine Skriver, έχει τον δικό της τρόπο για να διαφημίζεται στα social media και πιο συγκεκριμένα στο instagram. O 25χρονος «άγγελος» της Victoria's Secret από τη Δανία, συχνά ανεβάζει στιγμιότυπα από τις δουλειές της αλλά και από την προσωπική της ζωή.

Αυτή τη φορά ανέβασε στο λογαριασμό της στο instagram φωτογραφίες από την επίσκεψη της στην Σύρο. Ποζάροντας στη γραφική συνοικία Βαπόρια στην Ερμούπολη με φόντο το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, σχολίασε στη σχετική φωτογραφία της: «Today’s office! Feels like I’m still on vacation!»

