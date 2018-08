Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Νέα αδημοσίευτη φωτογραφία, 21 χρόνια χρόνια μετά το θάνατό της

Ήταν 31 Αυγούστου του 1997 όταν έσκασε σαν βόμβα η είδηση του τραγικού θανάτου της πριγκίπισσας Νταϊάνα που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο στο Παρίσι. Με την συμπλήρωση των 21 χρόνων από το θάνατό της, μια στενή φίλη της, η Ρόζα Μόνκτον, της οποίας είχε βαφτίσει την κόρη, μοιράστηκε μία αδημοσίευτη φωτογραφία της πριγκίπισσας του λαού στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter.

Φορώντας ένα λευκό φούτερ με μία μπλε φόρμα και το μπλε δαχτυλίδι του αρραβώνα της, -το οποίο πλέον κοσμεί το χέρι της Κέιτ Μίντλετον- η Νταϊάνα Σπένσερ βρίσκεται μέσα σε ιδιωτικό τζετ γελώντας με την ψυχή της σε κάτι που ειπώθηκε από την παρέα της.

«Η Νταϊάνα όπως την θυμάμαι. Δεν έχουν γραφτεί αρκετά για την αίσθηση του κεφιού της και την ζέση για ζωή. Φίλη και απίστευτη νονά για την Ντομένικα. RIP», έγραψε η φίλη της κάτω από την φωτογραφία.

Diana as I remember her. Not enough is written about her sense of fun and zest for life. Friend and wonderful godmother to Domenica. RIP pic.twitter.com/WP49dNDeEu