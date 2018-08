Η Ρίκα είχε προαναγγείλει το θάνατο της

Η Ρίκα Βαγιάνη έβαλε ένα μαύρο φόντο για φωτογραφία-που συμβολίζει το πένθος και τον θάνατο- χωρίς κάποια λεζάντα και όταν την ρώτησαν τι συμβαίνει, εκείνη απάντησε:«Ι am fine. THERE IS JUST NO POINT» δηλαδή «Είμαι μια χαρά. Απλά δεν υπάρχει κανένα νόημα».

Δείτε την ανάρτησή της: