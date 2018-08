Zombie boy: Αυτοκτονία σοκ για το διάσημο μοντέλο με τα τατουάζ

“Δεν έχει σημασία τι αντιμετωπίζεις στη ζωή, να είσαι πάντα υπερήφανος για τον εαυτό σου. Μη δίνεις σημασία σε όσους σε κρίνουν. Πολλοί άνθρωποι λένε ότι είμαι διαφορετικός εξαιτίας του δέρματός μου, αλλά εγώ δεν νιώθω έτσι. Είμαι ίδιος με όλους τους άλλους. Δεν κρίνω τους ανθρώπους, αν και κρίνομαι από αυτούς. Το δέρμα σου δεν αντανακλά πάντα αυτό που έχεις μέσα σου. Το δικό μου όμως δείχνει όσα έχω μέσα μου. Νιώθω ότι αυτό ήταν πάντα το δέρμα μου”.



Τα λόγια του Ρικ Γκένεστ, του Zombie Boy, το 2014, ήταν χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του.

Ο Ρικ και η Lady Gaga



Τον έμαθαν όλοι, σε όλο τον κόσμο για τα τατουάζ του από την κορυφή έως και τα νύχια. Τον παρακολούθησαν με μεγάλη περιέργεια δίπλα στη Lady Gaga, στο βιντεοκλίπ της "Born This Way" το 2011. Αυτή τον σύστησε και τον εγκατέστησε στη διεθνή σκηνή.



Το άψυχο σώμα του Zombie Boy βρέθηκε στο διαμέρισμά του στο Plateau-Mont-Royal, στο Μόντρεαλ του Καναδά την περασμένη Τετάρτη. Η Lady Gaga μίλησε για τον θάνατό του λέγοντας ότι αυτό που νιώθει είναι πάνω και από τη συντριβή και αποκάλυψε ότι ο Ρικ αυτοκτόνησε.



Το μοντέλο που θα γιόρταζε τα 33α γενέθλιά του στις 7 Αυγούστου απέκτησε το πρώτο τατουάζ του όταν ήταν 16 χρόνων και στα 19 του είχε ήδη καλύψει όλο το κορμί του με μελάνι.



Από τη στιγμή που τον ανακάλυψε ο Νικολά, ο στυλίστας της Gaga , και το μοντέλο εμφανίστηκε στο κλιπ της η φήμη του εκτοξεύτηκε στον ουρανό. Έγινε το πρόσωπο που πρωταγωνίστησε σε δεκάδες καμπάνιες μεγάλων εταιριών ρούχων, σχεδιαστών και editorials περιοδικών διεθνούς βεληνεκούς όπως τα GQ και Vogue. Πήρε μέρος σε έναν μεγάλο αριθμό ταινιών όπως το 47 Ronin με τον Κιάνου Ριβς και σίριαλ, όπως το πιο πρόσφατο Silent Witness.



Είχε περπατήσει στην πασαρέλα ακόμα και για τον Thierry Mugler . Είχε φτάσει να γίνει πρόσωπο καμπάνιας μεγάλης εταιρίας καλλυντικών που ειδικεύεται στο make up και τα προϊόντα κάλυψης.



Το Zombie boy μετά από την κάλυψή των τατουάζ με make up



Δέχτηκε να δουλέψουν πάνω στο κορμί του τρεις μακιγιέρ για μία ολόκληρη μέρα, ώστε να καλύψουν τα τατουάζ του και να αποδείξουν πόσο καλυπτικό είναι το προϊόν! Όταν είχε δει την εικόνα του χωρίς τα τατουάζ είχε αναφωνήσει αστειευόμενος: “Νομίζω ότι τώρα είμαι έτοιμος να βρω μία κανονική δουλειά”.



Την περασμένη Πέμπτη η Gaga μοιράστηκε στο Twitter τη συντριβή και τον σπαραγμό της και ζήτησε την ευαισθητοποίηση όλων γύρω από τα θέματα της ψυχικής υγείας: "Η αυτοκτονία του φίλου μου Rick Genest, του Zombie Boy ξεπερνάει τη συντριβή. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά για να αλλάξουμε την κουλτούρα μας, τη νοοτροπία μας και να φέρουμε στην επιφάνεια την Ψυχική Υγεία και να διαγράψουμε το στίγμα στους ανθρώπους. Δεν πρέπει να μην μπορούμε να μιλάμε για αυτό. Αν νοσείτε να τοπείτε σε ένα φίλο, στην οικογένειά σας σήμερα. Πρέπει να σώσουμε ο ένας τον άλλον”.



Τα στελέχη του Dulcedo, του πρακτορείου μοντέλων που τον εκπροσωπούσε, δήλωσαν “σοκαρισμένοι και με μεγάλο πόνο από αυτή την τραγωδία”.



Ο όγκος στον εγκέφαλο



Ήταν στα 15 του όταν ανακάλυψαν ότι είχε όγκο στον εγκέφαλο. Δεν του έκρυψαν αυτό που είπαν οι γιατροί: θα μπορούσε να πεθάνει ή να παραμορφωθεί. “Υποθέτω ότι αυτό μου δημιούργησε εμμονή και με έσπρωξε να ασχολούμαι με οτιδήποτε νοσηρό και μακάβριο”, έλεγε ο ίδιος στη Mirror το 2016.



"Τελικά, το χειρουργείο για την αφαίρεση του όγκου ολοκληρώθηκε χωρίς κάποιο πρόβλημα. Από τότε όμως, ήξερα πολύ καλά ότι η ζωή θα είναι τόσο μικρή που δεν υπηρχε λόγος να μην εκπληρώσω το όνειρό μου για τα τατουάζ και το πώς θα μεταμόρφωναν το κορμί μου”, δήλωσε. Το πρώτο του τατουάζ ήταν μία νεκροκεφαλή και δύο σταυρωτά κόκαλα από κάτω, πάνω στον ώμο του, λίγο καιρό μετά το χειρουργείο.



Το παρατσούκλι Zombie



Ο Ρικ είχε αποκαλύψει ότι το παρατσούκλι Zombie τού το έδωσαν τα φιλαράκια του: “Όταν τριγυρνάς στους δρόμους και μπλέκεσαι με περιπέτειες έχεις ανάγκη από ένα παρατσούκλι για να κρυφτείς, να καλύψεις τον εαυτό σου. Το Zombie προέκυψε από την αγάπη μου στο punk και τις νεκροκεφαλές και το παρελθόν μου. Ήμουν οπαδός του Goth ως έφηβος. Έφυγα μακριά από το σπίτι μετά το πρώτο μου τατουάζ. Καβγάδισα πολύ με τους γονείς μου, για κάτι που δεν μπορώ να θυμηθώ ούτε τώρα, και το να φύγω ήταν μια επαναστατική πράξη.



Απλώς ήθελα να ζήσω μία μποέμικη ζωή. Μου άρεσε πολύ να ταξιδεύω με ένα freak show, κι έτσι κατέληξα να χορεύω από πάρτι σε πάρτι και να κοιμάμαι στις στέγες στο κέντρο του Μόντρεαλ, την πόλη που κατάγομαι”.



Το Zombie boy είναι ο κάτοχος του Παγκοσμίου Ρεκόρ Guinness για τα 176 “χτυπημένα” τατουάζ, όπου τα περισσότερα απεικονίζουν κόκαλα.



Μιλώντας για την εμμονή του στη Mirror, είπε: "Εθίστηκα στα τατουάζ και τώρα πια έχω καλύψει ολόκληρο το σώμα μου, εκτός από τα ευαίσθητα σημεία, καθώς και το πρόσωπό μου με τατουάζ σκελετού και στο πάνω μέρος του κεφαλιού την εικόνα ενός εγκεφάλου ζόμπι. Μου ταιριάζει τέλεια. Και σε μένα και στο ταξίδι της ζωής μου. Πολλοί άνθρωποι με ρωτούν πότε έκανα το πρώτο μου τατουάζ. Η Lady Gaga με ρώτησε σε ποια ηλικία σκέφτηκα για πρώτη φορά ότι θέλω να κάνω τατουάζ. Μου άρεσε πολύ η ερώτηση και της απάντησα την αλήθεια. Εκεί γύρω στα 5-6 το πρωτοσκέφτηκα”.



Το αγόρι που ήταν ένας "κινούμενος σκελετός" είχε ομολογήσει ότι ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για αυτόν να ταξιδέψει, να σταματήσει ταξί ακόμα κι αν ήταν ελεύθερο, να μπει σε ΜΜΜ , αφού οι άνθρωποι μόλις τον έβλεπαν αντιδρούσαν παράξενα, “σαν τους πετάγονταν τα μάτια έξω”.



Παραδεχόταν ότι οι αντιδράσεις των ανθρώπων μόλις τον έβλεπαν επηρέαζαν τη ζωή του, την καθημερινότητά του: “Γενικότερα οι άνθρωποι μπορεί να μη λένε τίποτα όταν με βλέπουν, αλλά δεν παίρνουν τα μάτια τους από πάνω μου. Ιδίως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Το πρόσωπο μου ήταν το τελικό στάδιο. Ήμουν στο κατώφλι των 21 και συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να γίνω ενήλικας και να αρχίσω να παίρνω πιο ώριμες αποφάσεις, οπότε αποφάσισα να κάνω τατουάζ ένα κρανίο στο πρόσωπό μου. Δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά. Ξέρω ότι οι άνθρωποι δυσκολεύονται να το πιστέψουν”.



Μία μέρα ένας άγνωστος άντρας τον είδε στον δρόμο και του ζήτησε να πάει στο σπίτι του και να του βγάλει μερικές φωτογραφίες, χωρίς να βγάλει τα ρούχα του. Μπορεί κάποιος άλλος να έλεγε όχι, αλλά ο Ρικ Γκένεστ χρειαζόταν τα χρήματα. Οι φωτογραφίες του κατέληξαν σε κάποια μικρά εναλλακτικά περιοδικά μόδας. Δεν περίμενε ποτέ ότι θα σχετιζόταν επαγγελματικά με τη Lady Gaga και όπως έλεγε "να του βγάλουν διαβατήριο για να πετάξει στο Παρίσι". Ακολούθησε μία τρελή πορεία δόξας σε έναν διαφορετικό κόσμο από αυτόν που είχε συνηθίσει και τον έκανε να αναρωτιέται μεταξύ σοβαρού και αστείου "Μα πού ήταν σε όλη μου τη ζωή αυτή η δουλειά;".



Ο Ρικ Γκένεστ, το Zombie boy, έζησε μία σύντομη ζωή. Μία ζωή γεμάτη βιώματα, εμπειρίες, διαφορετικότητα, φτώχεια, άγριες στιγμές στους δρόμους, αναπάντεχη δόξα, πολλά χρήματα ξαφνικά. Ήταν όμως πάντα το ίδιο αγόρι. Με μία ψυχή που προσπαθούσε να την εξωτερικεύσει με μελάνι πάνω στο κορμί του.



“Είμαι πολύ υπερήφανος που είμαι ένας τέρας, ένα φρικιό. Και ναι, σας παρακαλώ, συνεχίστε να με κοιτάτε. Μου αρέσει”.

