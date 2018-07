Συγκλονίζει η τελευταία αδημοσίευτη συνέντευξη του Chester Bennington

Στη δημοσιότητα ήρθε η τελευταία συνέντευξη του τραγουδιστή των Linkin Park ο οποίος αυτοκτόνησε πέρυσι στις 20 Ιουλίου. Στη συνέντευξη αυτή ο τραγουδιστής εξέφραζε την πεποίθηση ότι θα νικούσε την κατάθλιψη.



Ο Αμερικανός, ο οποίος αυτοκτόνησε στην κατοικία του στο Λος Άντζελες στις 20 Ιουλίου 2017, εξήγησε στο δημοσιογράφο Will Lavin γιατί ήθελε να αφήσει πίσω του τα δύσκολα τμήματα της ζωής του.



«Ήρθα σε ένα σημείο της ζωής μου όπου έλεγα ότι «μπορώ είτε να εγκαταλείψω και να πεθάνω είτε μπορώ να αγωνιστώ γι’ αυτό που θέλω». Και επέλεξα να αγωνιστώ γι’ αυτό που ήθελα», δήλωσε ο Chester Bennington στη συνέντευξη που παραχώρησε στη βρετανική «The Mirror».



«Ήθελα να έχω καλές σχέσεις, ήθελα να αγαπώ τους ανθρώπους στη ζωή μου, ήθελα να απολαύσω τη δουλειά μου. Ήθελα να απολαμβάνω να είμαι μπαμπάς και να έχω φίλους και να σηκώνομαι το πρωί», συνέχισε. «Επειδή αυτός ήταν ένας αγώνας για μένα.»



Η προηγούμενη αδημοσίευτη συνομιλία μεταξύ του Chester Bennington και του Will Lavin, αποδίδεται ως η τελευταία συνέντευξη του τραγουδιστή και φέρεται να έλαβε χώρα το Μάιο.



Ο Chester Bennington, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 41 ετών, δήλωσε ότι η δημιουργία του τελευταίου άλμπουμ των Linkin Park, του «One More Light», ήταν θεραπευτική για τον ίδιο και τους συνεργάτες του. «Έβγαινε από την πιο σκοτεινή εποχή» της ζωής του όταν άρχισε να δουλεύει επάνω στον έβδομο δίσκο του ροκ συγκροτήματος, που κυκλοφόρησε στις 19 Μαΐου.



«Χρειάζεται πολλή υπομονή για να αφήνουμε τα πράγματα απλά να συμβαίνουν καθώς συμβαίνουν και απλά να τα βγάζουμε έξω», είπε ο Bennington. «Και νιώθω ότι αυτό το σημείο που βρίσκομαι στη ζωή μου τώρα. Απλώς θα επικεντρωθώ σε ό,τι συμβαίνει τώρα και θα κάνω το καλύτερο της κατάστασης, ανεξαρτήτως τι είναι. Δεν πρόκειται να το ρωτήσω ή το αναλύσω με κανέναν τρόπο επειδή αυτό με πηγαίνει πίσω στην παλιά συμπεριφορά μου, όπου προσπαθούσα να ελέγξω τα πάντα.»



Η αυτοκτονία του Chester Bennington των Linkin Park ήρθε δύο μήνες έπειτα από εκείνη του φίλου και συναδέλφου του Chris Cornell των Soundgarden, που παρομοίως απαγχονίστηκε. Την Πέμπτη 20 Ιουλίου θα ήταν τα 53α γενέθλια του Cornell.

BINTEO Η σύζυγος του Τσέστερ καταγράφει σε βίντεο στιγμές με την οικογένεια λίγες ωρες πριν ο τραγουδιστιής αυτοκτονήσει

