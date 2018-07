Χωρισμός βόμβα στη showbiz μετά από 25 χρόνια γάμου

Η ελληνικής καταγωγής, Νία Βαρντάλος (Nia Vardalos), γνωστή από το «My Big Fat Greek Wedding», σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον σύζυγό της, ηθοποιό Ian Gomez.



Ειδικότερα, το The Blast, επικαλείται δήλωση του ζευγαριού, προς το ίδιο το μέσο, που αναφέρει: «Με σεβασμό έχουμε χωρίσει για μακρά χρονική περίοδο. Η σχέση μας έγινε φιλία, έτσι η απόφαση να θέσουμε τέλος στον γάμο μας είναι τελείως αμοιβαία και φιλική. Ελπίζουμε πως θα κυριαρχήσει η αξιοπρέπεια ως προς την αναφορά αυτής της ιστορίας, η οποία σύντομα θα είναι ‘παλιά νέα’. Ευχαριστούμε για το σεβασμό στην ιδιωτικότητά μας».





Το The Blast επεσήμανε ακόμη ότι η Νία Βαρντάλος, γράφει στα έγγραφα του δικαστηρίου πως ημερομηνία χωρισμού ήταν η 29η Ιουνίου 2017 και επικαλείται ασυμβίβαστες διαφορές (irreconcilable differences).



Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1993 και έχουν υιοθετήσει μία κόρη μαζί, για την οποία η Νία Βαρντάλος ζητά κοινή νομική και φυσική κηδεμονία.



Η είδηση μεταδόθηκε επίσης από το Just Jared, το Us Weekly,και το TMZ μεταξύ άλλων αμερικανικών ΜΜΕ.



