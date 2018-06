Νεκρός βρέθηκε ο 20χρονος ηθοποιός Jackson Odell

Νεκρός βρέθηκε ο ηθοποιός και μουσικός Jackson Odell μέσα στο σπίτι του στην Καλιφόρνια.



Ο 21χρονος έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή και ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια θανά του αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.



Ξεκίνησε την καριέρα του σε ηλικία μόλις 12 χρονών και έγινε γνωστός από τη σειρά «The Goldbergs» και από την ταινία «JudyMoody and the Not Bummer Summer», ενώ συμμετείχε και στη δημοφιλή σειρά Μοντέρνα Οικογένεια. Είχε γράψει αρκετά τραγούδια για το soundtrack της ταινίας Forever Your Girl.