Σοκ στο Χόλιγουντ - Ο Μόργκαν Φρίμαν κατηγορούμενος για παρενόχληση γυναικών

Το σκάνδαλο με τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις στο Χόλιγουντ δεν έχει τελειωμό απ΄ό,τι φαίνεται. Το νέο όνομα που προστίθεται στη μεγάλη αλυσίδα είναι απ΄αυτά που κανείς δεν θα περίμενε να δει. Είναι απ΄αυτούς που θεωρούσαμε ηθικούς. Ο Μόργκαν Φρίμαν βρίσκεται στο στόχαστρο και δύσκολα θα ξεφύγει.

Όπως αποκαλύπτει το CNN σε ρεπορτάζ του, 8 γυναίκες ενώθηκαν για να βγάλουν στη φόρα συμπεριφορές του ηθοποιού που οι ίδιες εξέλαβαν ως προσβλητικές και εμπίπτουν στην κατηγορία της παρενόχλησης και του λεγόμενου sexual misconduct. Το ρεπορτάζ μάλιστα το κάνει η Κλόε Μέλας, μία από τις οποίες έγινε δέκτης των σχολίων του.

Η πιο λεπτομερής περιγραφή αφορά μια γυναίκα που δούλεψε στην ταινία Going In Style με τον Άλαν Άρκιν και τον Μάικλ Κέιν, όπου υποδύονται τέσσερις συνταξιούχους που ληστεύουν μια τράπεζα. Η κοπέλα που δούλευε ως βοηθός παραγωγής υποστηρίζει ότι ο Μόργκαν Φρίμαν την ακουμπούσε συνεχώς στη μέση, έκανε σχόλια για τα ρούχα και το σώμα της και προσπαθούσε να της σηκώσει τη φούστα για να δει αν φοράει εσώρουχο.

Η έτερη ταινία στην οποία υπερέβη τα εσκαμμένα είναι το Now You See Me 1, όπου πάλι έκανε σχόλια για το σώμα δύο γυναικών. Τέλος, η ίδια η Μέλας που βγάζει το θέμα, λέει ότι όταν ήταν 6 μηνών έγκυος, βρέθηκε σε μια συνέντευξη με τον Φρίμαν και εκείνος της είπα κοιτώντας την κοιλιά της «μακάρι να ήμουν εκεί μέσα».

Αναμφίβολα, το να βλέπεις να ακούγονται αυτά για έναν τόσο σεβαστό άνθρωπο στον χώρο του Χόλιγουντ σου δημιουργεί ένα τεράστιο σοκ. Σοκ για το ποιους θαυμάζουμε και θεοποιούμε, αλλά και για το τι συμβαίνει πίσω από τις κουρτίνες αυτής της βιομηχανίας. Αν σκεφτεί κανείς πόσα έχουν συμβεί από τον περασμένο Αύγουστο, τότε καταλαβαίνει τι λάθος νοοτροπία υπάρχει εκεί.

Όσον αφορά τον Μόργκαν Φρίμαν, πρόκειται να ακολουθήσει την πορεία του Κέβιν Σπέισι. Ένας ηθοποιός δηλαδή που βρισκόταν στο κορυφαίο σημείο εκτίμησης και αποδοχής, κατακρημνίζεται και σβήνει διά παντός όσα έχτισε από το 1989 και μετά.

eleftherostypos