Πως τραβήχτηκε η πιο viral φωτογραφία του βασιλικού γάμου

Το Σάββατο, χιλιάδες φωτογραφικές μηχανές απαθανάτισαν σε αμέτρητα στιγμιότυπα τον πριγκιπικό γάμο του γαλαζοαίματου Χάρι και της Αμερικανίδας Μέγκαν Μαρκλ, που δίκαια χαρακτηρίστηκε ο «γάμος της χρόνιας».

Μπορεί τα πλάνα από την τελετή στο εσωτερικό του ναού του Αγίου Γεωργίου να ήταν περιορισμένα για λόγους ασφαλείας, αλλά οι εκατοντάδες επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφοι που βρέθηκαν έξω από το κάστρο του Γουίνσδορ, κατάφεραν να αποτυπώσουν τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της εισόδου των μελλόνυμφων και της εξόδου των νεόνυμφων.

Άλλες φωτογραφίες έγιναν εξώφυλλα των εφημερίδων με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία και άλλες προσφέρθηκαν για ξεκαρδιστικά meme στο Διαδίκτυο αλλά ήταν η εναέρια λήψη του Ιάπωνα φωτογράφου Γιούι Μοκ που κατάφερε να ξεχωρίσει και να διαδοθεί όσο καμία άλλη παντού: από τα ειδησεογραφικά πρακτορεία μέχρι τα social media.

Ο λόγος για την εμβληματική, «κάθετη» φωτογραφία που αναρτήθηκε αρχικά στο Twitter από τους Sunday Times και έγινε αμέσως viral.

H oπτική αυτής της φωτογραφίας είναι σπάνια καθώς τα drones είχαν απαγορευτεί ενώ την ίδια ώρα το τρυφερό σφίξιμο των χεριών του ζεύγους που όσοι είχαν συγκεντρωθεί στο δρόμο δεν μπορούσαν να δουν, κάνουν την εικόνα μοναδική Μετά την απροσδόκητη, ακόμα και για τον ίδιο τον Μοκ, επιτυχία, ο φωτογράφος του Press Association (PA) αποκάλυψε πως για την λήψη του στιγμιότυπου, περίμενε υπομονετικά στην οροφή του κάστρου, για την στιγμή που το πριγκιπικό ζευγάρι θα διερχόταν ακριβώς κάτω από τον φακό του.

Μάλιστα κατόπιν αλλεπάλληλων ερωτημάτων για τον εξοπλισμό του, ο Ιάπωνας αναγκάστηκε να «διαφημίσει» και τη μηχανή που χρησιμοποίησε για την περίσταση, δίνοντας στη δημοσιότητα και τον ακριβή τύπο του φακού του.

Ο Γιούι Μοκ ευχαρίστησε παράλληλα και τους συναδέλφους του στο PA που φρόντισαν για την άμεση και άψογη οπτική επιμέλεια του συμπιεσμένου αρχείου.

Ανταποκρινόμενος στην διεθνή αναγνώριση, ο Μοκ γιόρτασε την επιτυχία του με μία φωτογραφική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter που συνόδευσε με στίχους από το Love and Marriage του Φρανκ Σινάτρα.

♫ Love and marriage, love and marriage, Go together like a horse and carriage ♫ A view of the happy couple from the top of the George IV Gateway at Windsor Castle. #PrinceHarry #MeghanMarkle #RoyalWedding pic.twitter.com/PmSL9E9iud