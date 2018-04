Ο Brad Pitt ετοιμάζει ταινία για το σκάνδαλο Harvey Weinstein

Ο Brad Pitt δεν είναι σίγουρα ο μόνος που είδε το σενάριο μιας ταινίας στο σκάνδαλο Weinstein, αλλά είναι ο πρώτος που πήρε την απόφαση να το κάνει πραγματικότητα.



Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η εταιρεία παραγωγής του 54χρονου ηθοποιού Plan B Entertainment αγόρασε τα δικαιώματα της ιστορίας των δύο δημοσιογράφων των New York Times που διεξήγαγαν την έρευνα και έφεραν το σκάνδαλο στο φως. Μάλιστα, οι Jodi Kantor και Megan Twohey κέρδισαν βραβείο Πούλιτζερ για το έργο τους.



Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, η ταινία θα ακολουθήσει τα χνάρια ταινιών όπως το Αll the President’s Men και το Spotlight, εστιάζοντας στη διαδικασία της δημοσιογραφικής έρευνας και όχι στα περιστατικά παρενόχλησης των θυμάτων από τον Weinstein.



O Pitt δεν είχε άγνοια των πράξεων του χολυγουντιανού παραγωγού. Όταν η Gwyneth Paltrow αποκάλυψε δημόσια ότι ο ίδιος είχε επιχειρήσει να την παρενοχλήσει σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου όταν ήταν 22 χρονών, μια πηγή ισχυρίστηκε ότι ο Pitt, που εκείνη την περίοδο έβγαινε με την Paltrow τον είχε απειλήσει σε ένα πάρτι στο Hollywood το 1995.



Έκτοτε, ο ίδιος συνεργάστηκε ξανά με τον Weinstein, συμμετέχοντας στις ταινίες Inglourious Basterds και Killing Them Softly, που ήταν παραγωγές της Weinstein Company.

