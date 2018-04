Βάλτε τα χορευτικά σας παπούτσια: Οι Abba θα κυκλοφορήσουν νέα τραγούδια

Το αλησμόνητο σουηδικό συγκρότημα Abba ανακοίνωσε μέσω Instagram την κυκλοφορία δυο νέων τραγουδιών τους, μετά τη διάλυσή τους το 1982.



Το σουηδικό συγκρότημα είχε εννιά κομμάτια που έφτασαν στην κορυφή των charts στη Μεγάλη Βρετανία μεταξύ 1974 και 1980, ενώ έχει πωλήσει εκατοντάδες εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.



Όπως αναφέρει η ανακοίνωσή τους: «Η απόφαση να προχωρήσουμε με το συναρπαστικό πρόγραμμα Τour Αvatar Abba είχε μια απροσδόκητη συνέπεια. Όλοι αισθανθήκαμε ότι, μετά από περίπου 35 χρόνια, θα μπορούσε να είναι διασκεδαστικό να ξανασυνδεθούμε και να πάμε στο στούντιο ηχογράφησης. Έτσι το κάναμε. Και ήταν σαν ο χρόνος να είχε παγώσει. Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία!



Σύμφωνα με τη Guardian, ένα από τα νέα τραγούδια που προέκυψαν, το «I Still Have Faith in You» θα κάνει την παγκόσμια πρώτη του, σε ένα ειδικό αφιέρωμα τον Δεκέμβριο. «Μπορεί να έχουν περάσει χρόνια αλλά τα τραγούδια είναι καινούρια και αυτό μας αρέσει», δήλωσαν χαρακτηριστικά.



Η περιοδεία θα ξεκινήσει το 2019 και θα πραγματοποιηθεί σε όλο τον κόσμο.



Το συγκρότημα των Abba σχηματίστηκε στη Στοκχόλμη το 1972. Αποτελούνταν από δύο ζευγάρια. Τον Ulvaeus και την Agnetha Fältskog, μαζί με τον Benny Andersson και την Anni-Frid Lyngstad. Όλοι τους είχαν απολαύσει προηγούμενες μουσικές σταδιοδρομίες στη Σουηδία. Το γκρουπ εμφανίστηκε στη διεθνή σκηνή μετά τη νίκη του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision στο Μπράιτον το 1974 με το τραγούδι τους “Waterloo”.



Από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 έως ότου χωριστούν, οι Abba κατέκτησαν πολλές χρυσές επιτυχίες που ακούγονταν παντού όπως τα «Mamma Mia» (που εξελίχθηκε σε διάσημο θεατρικό και μετέπειτα ταινιά), «Take a Chance on Me», «Dancing Queen» and «The Name of the Game», που όλα έφτασαν στο νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Οι Fältskog και Lyngstad ήταν οι κύριοι τραγουδιστές. Ο Andersson και ο Ulvaeus συνέθεταν τα τραγούδια. Είχαν άψογη παραγωγή και εκτέλεση, και παρόλο που εκείνη την εποχή ήταν λίγο περιφρονημένα, έχουν κερδίσει τον χρόνο. Η Abba Gold, έχει πουλήσει 30 εκατομμύρια αντίτυπα - πάνω από 5 εκατομμύρια από αυτά στη Βρετανία - και πέρασε 833 εβδομάδες στα UK album charts.

#abbaofficial #abba Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @ abbaofficial στις 27 Απρ, 2018 στις 4:11 πμ PDT

huffingtonpost