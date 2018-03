Μαρία Κορινθίου: Ήμουν αγρίμι, έκλαιγα από το πρωί μέχρι το βράδυ

Αυτή την εβδομάδα, η Μαρία Κορινθίου θα χορέψει στο Dancing With The Stars κάτι ιδιαίτερο. Η ηθοποιός εξομολογήθηκε στο Πρωινό για την επιλόχεια κατάθλιψη που βίωσε και λύγισε on camera:

«Το τραγούδι που έχουμε επιλέξει για να χορέψουμε είναι το Halo της Beyonce, γιατί το έχω συνδυάσει με την περίοδο που πέρασα την επιλόχειο κατάθλιψη. Ήμουν αγρίμι. Ήμουν σε μια γωνία και μπορεί να έκλαιγα από το πρωί μέχρι το βράδυ και ταυτόχρονα μια μεγάλη κυκλοθυμία να σηκώνομαι και να τα σπάω όλα. Είναι ένα πολύ έντονο βίωμα. Είναι μια δύσκολη περίοδος της γυναίκας. Ήμουν και μικρή.

Νομίζω ότι όσο ιδιαίτερη είναι η στιγμή της μητρότητας για μια γυναίκα, τόσο ιδιαίτερο είναι αφού γεννήσει να την προσέχουν... Δείτε ΕΔΩ το βίντεο