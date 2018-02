Με Σήλια Κριθαριώτη η Britney Spears στα Hollywood Beauty Awards

Το κόκκινο χαλί των Hollywood Beauty Awards διέσχισε η Britney Spears την Κυριακή. Η pop star ήταν ένα από τα τιμώμενα πρόσωπα της βραδιάς, αφού απέσπασε το βραβείο Fragrance Of The Year για το άρωμα «Fantasy In Bloom» με την υπογραφή της (η σειρά Fantasy, που έχει λανσάρει η Spears, περιλαμβάνει 16 διαφορετικά αρώματα).



Για την εμφάνισή της, η διάσημη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας διάλεξε μία δημιουργία της Ελληνίδας σχεδιάστριας Σήλιας Κριθαριώτη. Το nude φόρεμα με τις κεντημένες λεπτομέρειες ανήκει στη Celia Kritharioti Spring Summer 2018 συλλογή, που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι.





Ένα μικρό βίντεο από τη red carpet εμφάνιση της Britney Spears μοιράστηκε μέσα από το Instagram account του ο Δημήτρης Γιαννέτος, που εδώ και μήνες επιμελείται προσωπικά το hair styling της Britney Spears.

