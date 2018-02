Χώρισε παίκτρια του Survivor. Η εξομολόγηση, η αδικία και η καριέρα στην τηλεόραση

Η Αγγελική Κοκαλίτσα, η εντυπωσιακή ξανθιά αθλήτρια του kick boxing που έγινε γνωστή με΄σ απλό το reality Survivor, μιλώντας στο Secret αποκάλυψε ότι πλέον είναι…ελεύθερη, καθώς χώρισε από τον επί δύο χρόνια σύντροφό της.



«Μπορεί να χωρίσαμε, όμως, είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος με βοηθάει ακόμα και τώρα. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον μεταξύ μας. Γιατί ποτέ δεν λέω ποτέ και τους ανθρώπους που αγαπάω θέλω να τους έχω πάντα κοντά μου», είπε σχετικά η πρώην παίκτρια των Μαχητών.



Στη συνέχεια αποκάλυψε πως θα την ενδιέφερε να ασχοληθεί με την τηλεόραση: «Μου άρεσε πάρα πολύ που συμμετείχα στο Survivor. Μου λένε ότι είμαι αρκετά επικοινωνιακή και ετοιμόλογη τηλεοπτικά, οπότε έχω αρχίσει και σκέφτομαι το ενδεχόμενο να κάνω κάποια στιγμή τηλεόραση. Θα ήθελα να παρουσιάσω το My style rocks ή ακόμα και το Dancing with the stars».



Επιπλέον, είπε ότι η εικόνα της αδικήθηκε όσο ήταν μέσα στο Survivor και φάνηκε κάτι που δεν ήταν: «Γενικά είμαι ένας χαμογελαστός άνθρωπος και όχι αυτό που βγήκε στο Survivor».