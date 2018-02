Γιατί η Κέιτ Μίντλετον δεν βγάζει (σχεδόν) ποτέ το παλτό της

Έχετε παρατηρήσει και εσείς πως η Δούκισσα του Κέιμπριτζ δεν βγάζει σχεδόν ποτέ το πανωφόρι της, ακόμη και σε εσωτερικούς χώρους;



Προσφάτως η Κέιτ Μίντλετον και ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ παρευρέθηκαν σε ένα «κλειστό» δείπνο και πραγματοποίησαν μερικές δημόσιες εμφανίσεις με τον Πρίγκιπα Χάακον της Νορβηγίας και την Πριγκίπισσα Μέτε - Μάριτ.



Στο πλαίσιο των εμφανίσεων με τον Πρίγκιπα και την Πριγκίπισσα της Νορβηγίας συμπεριλαμβάνεται και μία επίσκεψη στο Hartvig Nissen School, όπου η Δούκισσα ήταν η μόνη που φορούσε παλτό!



Η απάντηση λοιπόν, φαίνεται πως κρύβεται στο βασιλικό πρωτόκολλο, σύμφωνα με διεθνή μέσα. Στους κανονισμούς των βασιλικών αναφέρεται πως είναι «απρεπές» για μια γυναίκα να βγάλει κάποιο ρούχο δημοσίως, ακόμη κι αν αυτό είναι το παλτό.



Οι γυναίκες της βασιλικής οικογένειας, δηλαδή και η Βασίλισσα Ελισάβετ και η Μέγκαν Μαρκλ, μπορούν να αφαιρέσουν το πανωφόρι τους σε δημόσιο χώρο μόνο εάν δεν βρίσκονται κάμερες κοντά.



Το παραπάνω είναι ένας από τους πολλούς παράξενους κανόνες που αφορούν τις γυναίκες αυτές, καθώς υπάρχουν κι άλλοι όπως η απαγόρευση να έχουν λογαριασμό στα social media, πως δεν μπορούν να βάψουν τα νύχια τους με έντονα χρώματα και ότι τα κοσμήματα που θα φορούν πρέπει να είναι της οικογενείας και μόνο.

