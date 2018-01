Όσκαρ 2018: Οι εκπλήξεις στις υποψηφιότητες. Ποιοι έμειναν εκτός

Ηχηρά ονόματα του Χόλιγουντ δεν άκουσαν το όνομά τους στις υποψηφιότητες για τα Όσκαρ 2018.

Η Αντζελίνα Τζολί δεν κατάφερε να μπει στις υποψηφιότητες για Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας με το «First They Killed My Father».

Οι προσδοκίες διαψεύστηκαν και για τη Michelle Williams και τον James Franco. Η Michelle Williams ήταν υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα με τον ρόλο της ως Gail Getty στο δράμα του Ridley Scott.

Η Χρυσή Σφαίρα δεν θα φέρει Όσκαρ

Από την άλλη πλευρά ο James Franco φάνταζε φαβορί μετά τη Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του στο «The Disaster Artist». Η απουσία του από τις υποψηφιότητες για Όσκαρ έρχεται εν μέσω ισχυρισμών περί σεξουαλικών παραπτωμάτων του τις τελευταίες εβδομάδες.

Αλλά και ο Τομ Χανκς βρέθηκε εκτός υποψηφιοτήτων Α’ Ανδρικού Ρόλου για το The Post, όπως και η Judi Dench έμεινε εκτός Α’ γυναικείου Ρόλου για το Victoria & Abdul.

Έκπληξη για πολλούς ήταν η απουσία του Steven Spielberg για το The Post και του Martin McDonagh για το Three Billboards Outside Ebbing Missouri από την κατηγορία καλύτερης σκηνοθεσίας.

Πηγή: Dailymail