Ο Γιώργος Λιάγκας έδωσε την πρώτη του συνέντευξη στη Φαίη Σκορδά

Το Dancing With The Stars επιστρέφει και το Πρωινό πραγματοποίησε ζωντανή σύνδεση με τους κριτές του show. Έτσι, η Φαίη Σκορδά και ο Γιώργος Λιάγκας βρέθηκαν για πρώτη φορά στα απέναντι παράθυρα.



«Ο Γιώργος απ’ ότι ξέρω έχει δεχτεί πολλές προτάσεις στο παρελθόν για κριτική επιτροπή, αλλά είναι η πρώτη φορά που είπε το ναι», είπε χαμογελώντας η Φαίη Σκορδά και έδωσε πάσα στον Γιώργο Λιάγκα. Εκείνος, μεταξύ σοβαρού και αστείου έδωσε την εξής απάντηση:



«Αισθανόταν τύψεις ο Λάτσιος που μου έκοψε την εκπομπή τη βραδινή και λέει «τον πληρώνω που τον πληρώνω κάτι πρέπει να τον κάνω». Δεν είχαν κάτι άλλο να με κάνουν και με έβαλαν στην επιτροπή του Dancing. Μου έλεγαν ότι «πρέπει να κάνεις τον Λάτσιο». Λέω δεν μπορώ γιατί είναι πολύ όμορφος, πολύ έξυπνος, πολύ επιτυχημένος, εγώ δεν είμαι τίποτα απ’ όλα αυτά και ούτε τον Λάτσιο μπορώ να κάνω».

