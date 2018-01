Κέβιν Σπέισι: Η αποκαθήλωση σε λίγα 24ωρα- Που βρίσκεται σήμερα

Ο βασιλιάς είναι γυμνός. Μετά από δύο Όσκαρ και συγκλονιστικές ερμηνείες το τέλος του 58χρονου ηθοποιού Κέβιν Σπέισι ίσως βρίσκεται αρκετά κοντά.



Ο δολοπλόκος πολιτικός Φρανκ Άντεργουντ του House of Cards έφαγε το ηχηρότερο χαστούκι, μετά από ένα κύμα αντιδράσεων ύστερα από την καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση σε ανήλικο, που ακολούθησε την παραδοχή του ότι είναι ομοφυλόφιλος.



Ο μέχρι πρότινος αγαπημένος των σκηνοθετών είδε την καριέρα του να καταρρέει μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα, τα μέσα να τον καταδικάζουν και το Χόλιγουντ να τον χαρακτηρίζει ως το νέο αρπακτικό, μετά το σκάνδαλο του παραγωγού Γουάινσταϊν.



Η αποκάλυψη των σεξουαλικών του προτιμήσεων προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων, με πρώτη την γκέι κοινότητα να υποστηρίζει ότι με τη δήλωσή του, ο Σπέισι έδωσε μια καλή δικαιολογία στον κάθε ομοφοβικό που πιστεύει ότι τα μέλη της LGBTQ κοινότητας συνιστούν απειλή για τα παιδιά.



Δευτέρα 30/10



Όλα ξεκίνησαν όταν ο ηθοποιός Άντονι Ραπ σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Buzzfeed κατηγόρησε τον Κέβιν Σπέισι για προκλητική σεξουαλική συμπεριφορά, σε ένα πάρτι του γνωστού ηθοποιού το 1986. Ο Ραπ ήταν τότε μόλις 14 ετών και ο μόνος ανήλικος προσκεκλημένος στο πάρτι, καθώς γνώριζε τον οικοδεσπότη. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Ραπ αποκοιμήθηκε σε ένα από τα δωμάτια και όταν ξύπνησε είδε τον μεθυσμένο Σπέισι να τον παρατηρεί και στη συνέχεια να ξαπλώνει από πάνω του. Τότε εκείνος τον έσπρωξε και έφυγε από το σπίτι.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, απαντώντας στις κατηγορίες μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο twitter, περιγράφει πως τρομοκρατήθηκε όταν άκουσε τις αποκαλύψεις του Ραπ, ωστόσο υποστήριξε ότι δε θυμάται το γεγονός, καθώς είχαν περάσει τριάντα χρόνια. Ζήτησε συγγνώμη από τον Ραπ για την ανάρμοστη συμπεριφορά και αποκάλυψε για πρώτη φορά δημόσια ότι είναι ομοφυλόφιλος.

Ο ανοιχτά γκέι ηθοποιός Ζάκαρι Κουίντο στο λογαριασμό του στο twitter στηλίτευσε τη δήλωση του Σπέισι, ενώ ο αρθρογράφος του Guardian Όουεν Τζόουνς δημοσίευσε ένα κείμενο-κόλαφος με τίτλο «Πώς τολμάς Κέβιν Σπέισι;».

Μετά τις αποκαλύψεις, το δίκτυο Netflix που βρίσκεται πίσω από την δημοφιλή τηλεοπτική σειρά House of Cards, στην οποία ο Σπέισι πρωταγωνιστεί, ανακοίνωσε ότι διακόπτει την παραγωγή της σειράς.

Η Διεθνής Ακαδημία Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών ανακάλεσε την προγραμματισμένη βράβευση του ηθοποιού με ένα ειδικό βραβείο Emmy.

Τρίτη 31/10



Το θέατρο Old Vic στο Λονδίνο, στο οποίο ο Σπέισι ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής από το 2004 έως το 2015 εξέφρασε «τη βαθιά του απογοήτευση» ζητώντας από τους εργαζόμενους του που είχαν δεχθεί παρόμοια συμπεριφορά από τον ηθοποιό, να το καταγγείλουν ανώνυμα.

Ο μεξικανός ηθοποιός Ρομπέρτο Καβάζος ισχυρίστηκε ότι όσο εργαζόταν στο θέατρο, οι συναντήσεις του με τον Σπέισι, ήταν στα όρια της παρενόχλησης.

Το Netflix και η MRC ανακοίνωσαν την αναστολή των γυρισμάτων για την έκτη σεζόν του «House of Cards», στον απόηχο των κατηγοριών περί σεξουαλικής παρενόχλησης του Σπέισι.

Ο παραγωγός ταινιών Τόνι Μοντάνα τον κατηγόρησε ότι τον θώπευσε σε μπαρ στο Λος Άντζελες το 2003.

Ο αδελφός του Κέβιν Σπέισι, Ράνταλ Φόουλερ αποκάλυψε στη Daily Mail ότι ο ηθοποιός μεγάλωσε με έναν πατέρα οπαδό των Ναζί που βίαζε τον αδερφό του, τόσο συχνά που είχε αποκτήσει και το υποκοριστικό «το ζώο».

Τετάρτη 1/11



Ένας άνδρας που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, ισχυρίστηκε ότι ξύπνησε μια μέρα στο σπίτι του ηθοποιού που τον φιλοξενούσε, καθώς ο Σπέισι είχε ξαπλώσει πάνω του. Το συμβάν έγινε στη Νέα Υόρκη στα μέσα της δεκαετίας του '80 όταν ο ίδιος ήταν μόλις 17 χρόνων.

Ένας Βρετανός που το 2010 εργαζόταν σε ξενοδοχείο στο δυτικό Σάσεξ, υποστηρίζει ότι ο Σπέισι εμφανίστηκε γυμνός μπροστά του και στη συνέχεια κάλεσε τον 19χρονο στο δωμάτιό του. Ο πρώην μπάρμαν Ντάνιελ Μπελ δήλωσε στη Sun Spacey ότι ο ηθοποιός αργότερα του έδωσε ένα ρολόι αξίας περίπου πέντε χιλιάδων ευρώ.

Την ίδια μέρα, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του ηθοποιού Στέισι Γουλφ ανέφερε ότι θα αναζητήσει «εκτίμηση και θεραπεία» για τη συμπεριφορά του.

Πέμπτη 2/11



Η Media Rights Capital, συμπαραγωγός του House of Cards, αποκαλύπτει ότι ένα μέλος της παραγωγής παραπονέθηκε για «μια συγκεκριμένη παρατήρηση και χειρονομία» που έκανε ο Σπέισι το 2012. Το θέμα λύθηκε στη συνέχεια με τη συνεργασία του ηθοποιού «προς ικανοποίηση όλων των εμπλεκομένων».

Η εταιρία δημοσίων σχέσεων CAA (Creative Artists Agency) που λειτουργούσε ως μάνατζερ του ηθοποιού επιβεβαίωσε ότι ο Σπέισι δεν είναι πλέον πελάτης της. Ακόμη, η μέχρι πρότινος υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του ηθοποιού Στέισι Γουλφ, δήλωσε ότι δεν εκπροσωπείται πλέον από την εταιρεία της, Polaris PR.





Παρασκευή 3/11



Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε την έναρξη διενέργειας έρευνας σε σχέση με μια κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης που διαπράχθηκε το 2008, από έναν άνδρα, ο οποίος σύμφωνα με το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο SkyNews ήταν ο Σπέισι. Σύμφωνα με τον 23χρονο άνδρα, την ώρα που κοιμόταν ο ηθοποιός τον παρενόχλησε σεξουαλικά στο σπίτι του στο Λονδίνο.

Το δίκτυο Netflix ανακοίνωσε ότι «δεν θα μετάσχει πλέον σε καμιά παραγωγή του House of Cards, αν ο Κέβιν Σπέισι συνεχίσει να εμφανίζεται στη σειρά» και δήλωσε ότι δεν θα προβάλει την ταινία «Gore» με πρωταγωνιστή τον Σπέισι, η οποία ήταν προγραμματισμένη να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2018.

Το CNN δημοσίευσε νέες καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση από τον Κέβιν Σπέισι στο πλατό του «House of Cards». Σύμφωνα με οκτώ άτομα που εργάζονταν στα γυρίσματα της σειράς, το πλατό είχε μετατραπεί σε τοξικό εργασιακό περιβάλλον εξαιτίας της σεξουαλικής παρενόχλησης από τον ηθοποιό.

Σάββατο 4/11



Ο γιος του ηθοποιού Ρίτσαρντ Ντρέιφους ισχυρίστηκε στο Buzzfeed ότι ο Σπέισι τον είχε χουφτώσει το 2008. Στο ίδιο άρθρο, ένας δικηγόρος που εκπροσωπεί τον ηθοποιό, ανέφερε ότι ο ίδιος «αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες».

Κυριακή 5/11



Μιλώντας στη Sun, ο μπάρμαν Κρις Νίξον ισχυρίστηκε ότι ο διάσημος ηθοποιός τον θώπευσε σε ένα πάρτι στο διαμέρισμα του ηθοποιού στο Λονδίνο το 2008. Μια εβδομάδα αργότερα ο μπάρμαν υποστήριξε ότι τον Σπέισι τον παρενόχλησε και στη δουλειά του.

Πέμπτη 9/11



Ανακοινώνεται ότι ο Σπέισι θα αντικατασταθεί από τον ηθοποιό Κρίστοφερ Πάλμερ, στην ταινία «All the Money in the Word», έξι εβδομάδες πριν την κυκλοφορία της. Ο σκηνοθέτης Ρίντλει Σκοτ αποφάσισε να ξαναγυρίσει τις σκηνές στις οποίος έπαιζε ο 58χρονος Αμερικανός σταρ, παρότι τα γυρίσματα είχαν ολοκληρωθεί.

Πέμπτη 16/11



Έπειτα από εσωτερική έρευνα του θεάτρου Old Vic του Λονδίνου συγκεντρώθηκαν 20 μαρτυρίες-καταγγελίες για «οχληρή συμπεριφορά από τον Αμερικανό ηθοποιό, μεταξύ 2004 και 2015.

Μια λογιστική εταιρεία στο Μάντσεστερ δήλωσε ότι θα αφαιρεθεί μια μεγάλη τοιχογραφία του Σπέισι έξω από τα γραφεία του κτιρίου.

Δευτέρα 20/11



Ο Βρετανός τραγουδιστής Μόρισεϊ υπερασπίστηκε τον Κέβιν Σπέισι σε συνέντευξή του στο Spiegel Online. Ισχυρίστηκε ότι ο ηθοποιός δέχθηκε άσκοπη επίθεση και τόνισε ότι είναι «γελοίο να αντικαθίσταται σε μια ταινία, οι σκηνές της οποίας έχουν ήδη γυριστεί». Παράλληλα, ο τραγουδιστής εξέφρασε τις αμφιβολίες του σχετικά με το αν ο τότε 14χρονος κατήγορος του Σπέισι γνώριζε τι πραγματικά πρόκειται να γίνει. «Θα πρέπει να αναρωτηθείτε που ήταν οι γονείς του παιδιού», σημείωσε ο Μόρισεϊ.



Τετάρτη 22/11



Η Scotland Yard ξεκίνησε έρευνα έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση το 2005 από τον ηθοποιό σε έναν άνδρα στην περιοχή του Λάμπεθ, όπου και στεγάζεται το θέατρο Old Vic, στο οποίο ο Σπέισι ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής.

Δευτέρα 4/12



Το Netflix επιβεβαίωσε ότι η παραγωγή της έκτης σεζόν του House of Cards θα ξεκινήσει και πάλι εντός του 2018. Ο υπεύθυνος περιεχομένου Τεντ Σαράντος δήλωσε ότι η Ρόμπιν Ράιτ, συμπρωταγωνίστρια του Σπέισι θα είναι το κεντρικό πρόσωπο της σειράς.

Παρασκευή 8/12



Ο πρώην γαμπρός του βασιλιά της Νορβηγίας Ari Behn κατηγόρησε τον ηθοποιό ότι τον είχε παρενοχλήσει μετά από το τέλος μιας συναυλίας για τα βραβεία Νόμπελ, το 2007 την οποία παρουσίαζε ο Σπέισι.

Πέμπτη 4/1



Ο σκηνοθέτης της ταινίας «All the Money in the Word», Ρίντλει Σκοτ σχολίασε την απόφασή του να αντικαταστήσει τον Σπέισι στην ταινία ως «επιχειρηματική απόφαση» και πρόσθεσε ότι «είναι πολύ καλός ηθοποιός και είναι κρίμα».

Παρασκευή 5/1



Δημοσιεύματα κάνουν λόγο για τη φήμη του Κέβιν Σπέισι για τις σεξουαλικές του προτιμήσεις να διακωμωδούνται στη κωμική σειρά Family Guy.

Σε ένα επεισόδιο του 2005 εμφανίζεται ο Στιούι, το μωρό της οικογένειας να τρέχει γυμνός μέσα σε ένα εμπορικό κέντρο και φωνάζει: «Βοήθεια, έχω δραπετεύσει από το υπόγειο του Κέβιν Σπέισι!».

Ο γεννημένος το 1959 στο Νιου Τζέρσεϋ, Κέβιν Σπέισι σπούδασε στο διάσημο σχολείο Juilliard της Νέας Υόρκης και έκανε το επαγγελματικό ντεμπούτο του το 1981. Πήρε το βραβείο Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού για την ταινία American Beauty το 2000, το Οσκαρ για τον δεύτερο ρόλο στο Usual Suspects το 1996 και τη Χρυσή Σφαίρα του καλύτερου ηθοποιού για την σειρά House of Cards το 2015.



Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο ηθοποιός βρίσκεται σε κλινική αποτοξίνωσης από το σεξ στην έρημο της Αριζόνα.

