Ξεσήκωσε αντιδράσεις η νέα διαφήμιση του Jimmy Choo με την Cara Delevigne

To σκάνδαλο για τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις συνεχίζεται εδώ και αρκετούς μήνες και η νέα διαφήμιση της Jimmy Choo φαντάζει πολύ κακή ιδέα και ήδη έχει προκαλέσει αντιδράσεις.



Ο οίκος πολυτελών υποδημάτων Jimmy Choo κυκλοφόρησε ένα βίντεο με τίτλο "Shimmer in the Dark" και πρωταγωνίστρια την ηθοποιό και μοντέλο Cara Delevigne.



Το μοντέλο περπατά μόνο του τη νύχτα στη Νέα Υόρκη και διάφοροι άντρες τη σχολιάζουν, την κοιτάνε επίμονα, οδηγοί κορνάρουν ή της σφυρίζουν. Αν και φορά ένα μικροσκοπικό κατακόκκινο φόρεμα, το σενάριο θέλει να υποδείξει πως όλη αυτή η «φασαρία» προκαλείται από τα flashy μποτάκια της.



Για πολλούς, τα σχόλια τύπου "Nice shoes, lady" μπορεί να είναι ήσσονος σημασίας, αλλά η διαφήμιση κυκλοφόρησε σε μια εποχή όπου πολλές γυναίκες - συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της Delevingne - έχουν μιλήσει ενάντια σε διάφορες μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης. Σύμφωνα με τις αντιδράσεις στο Twitter, η διαφήμιση προβάλλει πραγματικές καταστάσεις που δεν πρέπει να γοητεύουν καμία γυναίκα και συνήθως ενοχλούν ή ακόμη και τρομάζουν. Για την ώρα οι αντιδράσεις περιορίζονται στα social media και μερικά δημοσιεύματα και ο οίκος δεν έχει απαντήσει σε σχόλια.

