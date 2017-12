Οι διάσημοι του διεθνούς star system που μας άφησαν το 2017

Εκτός από χαρμόσυνα γεγονότα, το 2017, όπως κάθε έτος άλλωστε, είχε και δυσάρεστα, καθώς πολλές προσωπικότητες του θεάματος έφυγαν από τη ζωή.



Οι John Hurt, Mary Tyler Moore, Harry Dean Stanton, Bill Paxton και Roger Moore ήταν ανάμεσα στους ηθοποιούς που πέθαναν τη χρονιά που φεύγει.



Την ίδια ώρα η μουσική βιομηχανία θρηνεί και για τους δικούς της καλλιτέχνες.





Ο Tom Petty, ο Chris Cornell των «Soundgarden» και «Audioslave», ο Chester Bennington των "Linkin Park", ο κιθαρίστας Malcolm Young των "AC/DC" δεν είναι πια ανάμεσά μας όπως και οι Chuck Berry, Johnny Hallyday, Glen Campbell, Fats Domino και David Cassidy.

Από τους θανάτους που σημάδεψαν το 2017 ήταν επίσης εκείνος του ιδρυτή του Playboy, Hugh Hefner αλλά και των σκηνοθετών Jonathan Demme ("The Silence of the Lambs") και George A. Romero ("Night of the Living Dead").