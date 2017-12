Just Married: Οι γάμοι των celebrities που έγιναν το 2017

Για κάποιους celebrities το 2017 ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά αφού αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης και αφοσίωσης με το έτερον ήμισυ.



Ποιοι όμως ήταν οι stars που είπαν «I do»?



Από τους γάμους υπερπαραγωγή ήταν εκείνος της Pippa Middleton και του James Matthews τον περασμένο Μάιο.





Ο χρόνος ξεκίνησε πολύ ρομαντικά για τον σκηνοθέτη Sam Mendes ο οποίος ντύθηκε γαμπρός στο πλευρό της μουσικού και παραγωγού Alison Balson τον περασμένο Ιανουάριο.



Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου η «Fast and Furious» star Tyrese Gibson ανακοίνωσε στο Instagram ότι παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, ενώ υπό άκρα μυστικότητα παντρεύτηκε τον Μάρτιο και η Amanda Seyfried με τον ηθοποιό Thomas Sadoski.



Δύο μήνες μετά και συγκεκριμένα τον περασμένο Μάριο γαμπρός ντύθηκε ο πρωταγωνιστής του "Big Bang Theory" Jim Parsons με την επί χρόνια σύντροφό του Todd Spiewak αλλά και η Miranda Kerr ντύθηκε νύφη για δεύτερη φορά - μετά το χωρισμό της από τον Orlado Bloom- στο πλευρό του ιδρυτή του Snapchat Evan Spiegel.



To καλοκαίρι οι γάμοι άρχισαν με εκείνοv της Jessica Chastain και του Gian Luca Passi de Preposulo, οι οποίοι παντρεύτηκαν τον Ιούνιο. Οι πρωταγωνιστές του "Fantastic Four" Kate Mara και Jamie Bell ενώθηκαν με δεσμά του γάμου ένα μήνα αργότερα.



Επίσης, τον ίδιο μήνα παντρεύτηκαν και οι Stevie Wonder και Tomeeka Robyn που έχουν δύο παιδιά μαζί.



Ο Σεπτέμβριος μπήκε με τους γάμους των Idina Menzel και Aaron Lohr αλλά και των Julia Stiles και Preston Cook.



Το αγαπημένο ζευγάρι του κινηματογράφου Michael Fassbender και Alicia Vikander πανρεύτηκε τον Οκτώβριο στην Ισπανία, ενώ τον ίδιο μήνα αντάλλαξαν όρκους αγάπης οι ηθοποιοί Jason Momoa και Lisa Bonet αλλά και οι Justin Hartley και Chrishell Stause.



Από τους τελευταίους γάμους του 2017 ήταν εκείνος της τενίστριας Serena Williams και του συνιδρυτή του Reddit Alexis Ohanian αλλά και εκείνος της Kate Upton με τον Justin Verlander. Και τα δύο ζευγάρια παντρεύτηκαν τον Νοέμβριο και συζητήθηκαν πολύ!