Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός και τραγουδίστρια Ντέλα Ρις

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια του γκόσπελ Ντέλα Ρις, που πρωταγωνίστησε για χρόνια στην τηλεοπτική σειρά "Touched By An Angel", απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών στο σπίτι της στην Καλιφόρνια, έγινε σήμερα γνωστό από την οικογένειά της.

Η ηθοποιός «πέθανε ήρεμα (την Κυριακή) στο σπίτι της στην Καλιφόρνια περιστοιχισμένη από τους αγαπημένους της», ανέφεραν σε ένα δελτίο τύπου ο σύζυγός της Φράνκλιν Λετ και η οικογένειά της.

Η ανακοίνωση του θανάτου της αναρτήθηκε για λογαριασμό της οικογένειας στον λογαριασμό του Instagram της συμπρωταγωνίστριάς της Ρόμα Ντάουνι.

«Με τη ζωή και τη δουλειά της άγγιξε και ενέπνευσε τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια του θανάτου της Ρις, η οποία, ωστόσο, είχε διαγνωστεί με διαβήτη πριν από 17 χρόνια.

Η Ρις γεννήθηκε στο Ντιτρόιτ, διδάχθηκε το γκόσπελ και γνώρισε τη δημοσιότητα στα τέλη του 1950 και τις αρχές του 1960 ερμηνεύοντας επιτυχίες της ποπ και τζαζ μουσικής.

Το 1969 παρουσίασε το δικό της τοκ σόου με τίτλο "Della"—το πρώτο που παρουσίαζε μια Αφροαμερικανίδα. Κατόπιν πρωταγωνίστησε σε τηλεοπτικές σειρές όπως το "It Takes Two" και το "Crazy Like a Fox".

Ο σημαντικότερος ωστόσο ρόλος που υποδύθηκε ήταν εκείνος της Τες, ενός σαρκαστικού αγγέλου, στην τηλεοπτική σειρά του CBS "Touched By An Angel", η οποία προβλήθηκε για εννέα χρόνια, έως το 2003.