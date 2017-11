Έκανα τη νεκρή μέχρι να σταματήσει να με χτυπά

Στον απόηχο των σκανδάλων σεξουαλικής παρενόχλησης που έχουν συνταράξει τον λαμπερό κόσμο του Χόλιγουντ, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Μέριλ Στριπ, αποκάλυψε τις τραυματικές της εμπειρίες, όταν έπεσε θύμα βίας.

Σε μία ομιλία - έκπληξη στην τελετή απονομής βραβείων της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων την Τετάρτη, αφού ευχαρίστησε τις γυναίκες δημοσιογράφουςγια τη γενναιότητά τους, διηγήθηκε τι συνέβη στην ίδια.

«Γνωρίζω κάτι για τον πραγματικό τρόμο - οι δύο φορές στη ζωή μου, όταν με απείλησαν και έπεσα θύμα πραγματικής σωματικής βία, έμαθα κάτι για τη ζωή που δεν θα μάθαινα διαφορετικά και ήμουν τυχερή γιατί τα ένστικτά μου με βοήθησαν» είπε η Μέριλ Στριπ,.

«Στη μια περίπτωση, έπαιξα τη νεκρή και περίμενα μέχρι να σταματήσουν τα χτυπήματα. Και στη δεύτερη περίπτωση, είδα κάποιον να κακοποιεί έναν άλλο άνθρωπο και τρελάθηκα. Άρχισα να τον κυνηγάω. Ρωτήστε τη Σερ που ήταν εκεί. Και ο κακοποιός έφυγε, έγινε θαύμα».

Η 66χρονη ηθοποιός δεν ανέφερε πότε συνέβησαν αυτά τα περιστατικά βίας, ωστόσο ανέφερε ότι «αυτά τα γεγονότα την άλλαξαν σε μεγάλο βαθμό, διότι οι γυναίκες πρέπει να γνωρίζουν κάτι».

Μέριλ Στριπ και σταρ της ποπ Σερ είχαν συνεργαστεί στο δράμα Silkwood (1983), για το οποίο και οι δύο ήταν υποψήφιες για Όσκαρ. Η Σερ κάποτε μάλιστα είχε πει ότι κάποια στιγμή «έσωσαν κάποιον στην Νέα Υόρκη»

Η Μέριλ Στριπ πρωταγωνιστεί στο δράμα του Στίβεν Σπίλμπεργκ «The Post» ενσαρκώνοντας την Κάθριν Γκρέιαμ, πρώην εκδότρια της εφημερίδας Washington Post. Στην ταινία που κάνει πρεμιέρα στις 22 Δεκεμβρίου συμπρωταγωνιστεί ο Τομ Χανκς.

Με την Σερ θα συνεργαστούν και στο μιούζικαλ «Mamma Mia! Here We Go Again!», όπως αποκάλυψε πριν από ένα μήνα η τραγουδίστρια μέσω Twitter.