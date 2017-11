Πέθανε ο πρώην τραγουδιστής των Faith No More

H οικογένεια του Chuck Mosley επιβεβαίωσε ότι ο 57χρονος άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη.



Νέο πλήγμα στην μουσική σκηνή, καθώς ο Chuck Mosley άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη.



Την δυσάρεστη αυτή είδηση επιβεβαίωσε μέλος της οικογένειάς του, λέγοντας πως το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα την Πέμπτη και οφείλεται σε ασθένεια από την εποχή που ήταν εξαρτημένος από τα ναρκωτικά.



Ο Mosley μπήκε στους Faith No More, 4 χρόνια μετά την ίδρυσή τους και έμεινε από το 1983 μέχρι και το 1988 όταν και εκδιώχθηκε λόγω της συμπεριφοράς του.



Αποκορύφωμα ήταν το γεγονός οτι κοιμήθηκε στην σκηνή, στο πάρτι παρουσίασης Introduce Yourself.

topontiki