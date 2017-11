Τραγικό τέλος: 34χρονος ηθοποιός πήδηξε στο κενό από παράθυρο

Αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του κι ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό το γιατί.



Είναι όμως γεγονός ότι ο Brad Bufanda αυτοκτόνησε σε ηλικία 34 ετών, πηδώντας από το παράθυρο πολυκατοικίας, όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά Μέσα κι υπέκυψε στα τραύματα του λίγο μετά την πτώση.



“Είμαστε συντετριμμένοι για έναν τόσο ταλαντούχο νέο ηθοποιό και υπέροχο, στοργικό άνθρωπο. Προχωρούσε σε αναβίωση της καριέρας του, έχοντας μόλις ολοκληρώσει τα γυρίσματα δύο ταινιών και είμαστε σοκαρισμένοι και θλιμμένοι από το χαμό του. Η οικογένεια θα εκτιμούσε την ιδιωτικότητα αυτή τη δύσκολη στιγμή”, δήλωσε ο μάνατζερ του ηθοποιού που συμμετείχε σε μερικές από τις πιο πετυχημένες σειρές, όπως το CSI Miami, η κωμική sit-com Malcom in the Middle, το Days of Our Lives και το Sons of Anarchy.