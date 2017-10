Σάλος μετά τις αποκαλύψεις για τον Κέβιν Σπέισι: Ζητούν να κοπεί το House of Cards

«Θύελλα» φαίνεται ότι ξεσηκώνουν οι αποκαλύψεις για σεξουαλική παρενοχληση του πρωταγωνιστή του «Star Trek: Discovery», Άντονι Ραπ, όταν εκείνος ήταν 14 ετών, από τον Κέβιν Σπέισι.



Μάλιστα, πολλοί είναι εκείνοι που καλούν το Netflix να σταματήσει την προβολή της επιτυχημένης σειράς «House of Cards», στην οποία ο Σπέισι υποδύεται τον Φρανκ Άντεργουντ, ρόλος για τον οποίο έχει κερδίσει Χρυσή Σφαίρα.



Η 5η σεζόν του House of Cards ξεκίνησε να προβάλλεται στις 30 Μαΐου 2017, ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη από το Netflix εάν θα υπάρξει και έκτη σεζόν.

Στον απόηχο των αποκαλύψεων του Κέβιν Σπέισι το Twitter πήρε «φωτιά» με τους χρήστες να ζητούν από το Netflix να «κόψει» τη σειρά.



«Netflix παρακαλώ να απολύστε τον Κέβιν Σπέισι και να φτιάξετε το House of Cards αποκλειστικά για την Κλερ Άντεργουντ», έγραψε ένας χρήστης στο Twitter.



«Δεν θα ξαναδώ το House of Cards, αλλά και οτιδήποτε στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Κέβιν Σπέισι», δήλωσε ένας άλλος χρήστης.



«Δεν θα ήταν σοκαριστικό αν έβγαιναν στο φώς περισσότερες ιστορίες για τον Κέβιν Σπέισι. Το Netflix πρέπει να κόψει το House of Cards», έγραψε ένας τρίτος.



Τι δήλωσε ο δημιουργός του «House of Cards»



Tην ίδια ώρα σε ανακοίνωσή του ο δημιουργός της σειράς, Μπο Γουίλιμον, εξέφρασε την στήριξή του στον πρωταγωνιστή του Star Trek: The Discovery, Αντονι Ραπ, μετά τις αποκαλύψεις.



«Η ιστορία του Άντονι Ραπ είναι βαθιά λυπηρή. Όσο συνεργαζόμουν με τον Κέβιν Σπέισι στο House of Cards, δεν είχα παρατηρήσει ή ενημερωθεί για κάποια ανάρμοστη συμπεριφορά στα γυρίσματα. Γι΄ αυτό έλαβα σοβαρά υπόψη μου τις αναφορές και δεν το περίμενα. Στηρίζω τον κ. Ραπ και το θάρρος του», έγραψε ο Γουίλιμον στο Twitter.



Οι κατηγορίες του Άντονι Ραπ κατά του Κέβειν Σπέισι, ότι του είχε επιτεθεί σεξουαλικά το 1986 όταν εκείνος ήταν 14 ετών και ο ηθοποιός 26, τον οδήγησαν να παραδεχθεί για πρώτη φορά ότι είναι ομοφυλόφιλος



«Ειλικρινά δεν θυμάμαι το περιστατικό, πρέπει να είναι περισσότερα από 30 χρόνια πριν. Αλλά αν όντως συμπεριφέρθηκα όπως περιγράφει, του οφείλω την πιο ειλικρινή μου συγγνώμη για αυτό που ήταν μια βαθιά απρεπής συμπεριφορά μεθυσμένου, και λυπάμαι για τα συναισθήματα που περιγράφει πως ένιωθε όλα αυτά τα χρόνια. », δήλωσε χαρακτηριστικά ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ ηθοποιός.



Η πρώτη «αποκάλυψη» για τον Σπέισι στις 13 Οκτωβρίου!



Την ίδια ώρα μία νέα αποκάλυψη έκανε η βρετανική Daily Mail, σύμφωνα με την οποία η δημοσιογράφος Heather Unruh δήλωσε ότι το σκάνδαλο Γουάινσταϊν της έδωσε τη δύναμη να μιλήσει για τη δική της εμπειρία. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Κέβιν Σπέισι είχε παρενοχλήσει ένα δικό της πρόσωπο.



Η Unruh προχώρησε σε αυτές τις δηλώσεις δύο εβδομάδες πριν ο Άντονι Ραπ ομολογήσει την σεξουαλική επίθεση από τον Κέβιν Σπέισι. Συγκεκριμένα, στις 13 Οκτωβρίου είχε γράψει στο Twitter: Το σκάνδαλο Γουάινσταϊν μου έδωσε θάρρος. Ήμουν φαν του Κέβιν Σπέισι μέχρι που παρενόχλησε έναν δικό μου άνθρωπο... Η ώρα που πέφτει το ντόμινο. Η ίδια πάντως δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

