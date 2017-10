Πέθανε ο πατέρας του Ροκ εντ Ρολ, Φατς Ντόμινο

Έφυγε σε ηλικία 89 ετών ο Φατς Ντομινο, ένας από τους μουσικούς που καθόρισαν την πορεία της Ροκ εντ Ρολ μουσικής στις δεκαετίες του '50, του '60 και του '70. Ο άνθρωπος που σύμφωνα με τους ειδικούς "δημιούργησε" αυτό το είδος της μουσικής και ενέπνευσε πολλούς κορυφαίους εκφραστές της, όπως ο Έλβις Πρίσλεϊ και οι Beatles.



Γεννήθηκε στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάνα, ως Αντουάν Ντομινίκ Ντόμινο, στις 26 Φεβρουαρίου 1928. Το ταλέντο του έγινε εμφανές από την παιδική του ηλικία χάρη στον τρόπο που έπαιζε πιάνο.



Ξεκίνησε να δουλεύει από τα 14 του ως ως πιανίστας στο Hideaway Club, έχοντας εγκαταλείψει το σχολείο, ενώ το πρωί εργαζόταν σε εργοστάσιο. 'Ηταν στα πρώτα του βήματα, τότε που παίζοντας με την ορχήστρα του Billy Diamond του έδωσαν για πρώτη φορά το παρατσούκλι «Fats» (χοντρός).



Το πρώτο του τραγούδι «The Fat Man», που κυκλοφόρησε το 1948, αποτέλεσε τεράστια εμπορική επιτυχία, πουλώντας πάνω απο 1 εκατ. αντίτυπα.



Έκτοτε ακολούθησε μια ιλιγγιώδη πορεία προς την κορυφή με επιτυχίες όπως τα τραγούδια «Ain’t that a shame», «Blueberry Hill», «Blue Monday», «Whola lotta lovin’», «I’ m ready», «I want to walk you home» και «Be my guest».



Επίσης εμφανίστηκε και σε δύο μουσικές ταινίες του 1956, το «Shake, Rattle & Rock!» και το «The Girl Can't Help It», καθώς και στο «Jamboree» του 1957.



Ενδεικτικό της εμπορικής επιτυχίας του είναι το γεγονός ότι πούλησε πάνω από 65 εκατ. δίσκους στην καριέρα του, ενώ ήταν ο πιο εμπορικός καλλιτέχνης της δεκαετίας του '50, μετά τον "τυφώνα" Έλβις Πρίσλεϊ.



O βασιλιάς του ροκ εντ ρολ τον είχε μάλιστα φιλοξενήσει σε ένα από τα σόου του στο Λας Βέγκας, παρουσιάζοντάς τον ως την μεγαλύτερη έμπνευση στην καριέρα του, ενώ και ο Πολ Μακ Κάρντεϊ είχε δηλώσει δημόσια ότι έγραψε το τραγούδι Lady Madonna εμπνευσμένος από το μοναδικό στυλ του.



Το 1986 ήταν από τα πρώτα ονόματα που έγιναν δεκτά στο Rock and Roll Hall of Fame, το "Πάνθεον" των αστέρων της σύγχρονης μουσικής.



