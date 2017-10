Θλίψη στους AC/DC: Πέθανε ο μεγάλος αδελφός και παραγωγός του συγκροτήματος, Τζορτζ Γιανγκ

Ήταν ο υπεύθυνος για τον καθαρό, σκληρό ήχο του συγκροτήματος των δύο μικρών αδελφών του, έναν ήχο διαχρονικό ο οποίος σφράγισε τη ροκ μουσική για δεκαετίες.



Κι όμως, ο Τζορτζ Γιανγκ, αδελφός του Μάλκολμ και του Άνγκους, δηλαδή των ιδρυτών των AC/DC ήταν ο ίδιος ένας από τους πιο γνωστούς μουσικούς της δεκαετίας του '60 και, μαζί με τον Χάρι Βάντα, τον μόνιμο συνεργάτη του, ένας από τους διασημότερους παραγωγούς στον πλανήτη, με δεκάδες επιτυχίες στην καριέρα του.





Ο Τζορτζ Γιανγκ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών και την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσαν οι ίδιοι οι AC/DC, οι οποίοι ανέφεραν ότι «με μεγάλο πόνο ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας αδελφού και μέντορα. Χωρίς τη βοήθεια και την καθοδήγησή του δεν θα υπήρχαν AC/DC».

«Μουσικός, συνθέτης, παραγωγός, σύμβουλος και πολύ περισσότερα. Δεν μπορούσες να βρεις πιο αφοσιωμένο και επαγγελματία άνθρωπο. Δεν θα μπορούσες να βρεις καλύτερο αδελφό. Για όλα όσα έκανε και μας έδωσε, θα τον θυμόμαστε πάντα με ευγνωμοσύνη», ανέφερε ακόμη η ανακοίνωση των AC/DC.



Ο Τζορτζ Γιανγκ είχε ο ίδιος σπουδαία καριέρα, καθώς ως μέλος των Easybeats στη δεκαετία του 1960 είχε δύο τεράστιες επιτυχίες, το «Friday on my mind» και το «Love is in th air», ενώ ήταν ο παραγωγός των πρώτων ιστορικών δίσκων των αδελφών του, δηλαδή των κλασσικών πλέον, Let There Be Rock, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, T.N.T., Powerage και High Voltage, ενώ έπαιξε και μπάσο στους πρώτους εκείνους δίσκους που έκαναν τους AC/DC το τεράστιο όνομα του ροκ που είναι ως σήμερα.

