Ωνάσης - Κένεντι: Άγνωστες λεπτομέρειες για τον γάμο του αιώνα

Ήταν μια βροχερή μέρα στις 20 Οκτωβρίου 1968, όταν στο μικρό παρεκκλήσι της Παναγίτσας στον Σκορπιό γινόταν ο σημαντικότερος γάμος της χρονιάς ή για άλλους ο "γάμος του αιώνα".



Το μικρό ιδιωτικό νησάκι του Ιονίου είχε συγκεντρώσει την προσοχή όλης της οικουμένης. Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ Ζακλίν Μπουβιέ-Κένεντι παντρευόταν τον Έλληνα μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση σε ιδιωτική τελετή. Εκείνη ήταν 39 ετών και εκείνος 62.



Πολλοί ήταν εκείνοι που τον χαρακτήρισαν ως "μια άκρως επιτυχημένη συναλλαγή" ή "γάμο συμφερόντων".



Για την Τζάκι ο Ωνάσης ήταν ένας αυτοδημιούργητος και πετυχημένος άνδρας που μπορούσε να της προσφέρει αυτό που είχε ανάγκη σε εκείνη την φάση της ζωής της: ασφάλεια και πολυτέλεια. Επιπλέον, ο Αριστοτέλης είναι μια δυνατή πατρική φιγούρα για τον γιο της. “ Ο Ωνάσης είναι ο μόνος πατέρας που γνώρισα” δήλωσε αρκετά χρόνια αργότερα ο Τζον τζούνιορ. Ο Ωνάσης από την πλευρά του κατάφερε να κατακτήσει άλλο ένα "τρόπαιο" μετά την ερωμένη του, Μαρία Κάλλας.



Ο αμερικανικός Τύπος δεν μπόρεσε να χωνέψει ότι η χήρα του αγαπημένου και αδικοχαμένου προέδρου έπεσε στην αγκαλιά του Έλληνα μεγιστάνα. Τής επιτέθηκε με πρωτοσέλιδα όπως: «Πώς μπόρεσες Τζάκι» και «Η κυρία Κένεντι παντρεύεται λευκή επιταγή».



Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ - Το όνειρο που έγινε εφιάλτης



Η Τζάκι γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 28 Ιουλίου 1929 και ήταν κόρη του χρηματιστή Τζον Βερνού Μπουβιέ. Το 1952 γνώρισε σε ένα δείπνο τον ανερχόμενο βουλευτή Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, ο οποίος λίγα χρόνια μετά έμελλε να γίνει ο 35ος Πρόεδρος των ΗΠΑ. Παντρεύτηκαν στις 12 Σεπτεμβρίου 1953 και απέκτησαν δύο παιδιά, την Καρολίνα και τον Τζον τζούνιορ.



Μπορεί να απέκτησε τον τίτλο της Πρώτης Κυρίας, ωστόσο γρήγορα προσγειώθηκε στην σκληρή πραγματικότητα. Ο γάμος της δεν ήταν καθόλου παραμυθένιος… Απεναντίας, ήταν πολύ δυστυχισμένη καθώς ο Κένεντι ήταν συνεχώς απασχολημένος με τις δεκάδες εξωσυζυγικές περιπέτειές του. Ήταν τόσο δυστυχισμένη που χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε κλινική της Μασαχουσέτης, όπου λέγεται πως υποβλήθηκε σε βάρβαρη θεραπεία ηλεκτροσόκ.



Τον Ιούλιο του 1963 η Τζάκι έζησε από απόσταση αναπνοής τη δολοφονία του συζύγου της κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στο Ντάλας του Τέξας. Λίγο καιρό μετά, γέννησε πρόωρα το τρίτο παιδί της, τον Πάτρικ, που πέθανε μέσα σε λίγες ώρες.



Η Τζάκι ήταν κομψή, όμορφη, αλλά και απόμακρη. "Όμως κάτω από αυτή την παγωμένη επιφάνεια κρυβόταν μια παθιασμένη γυναίκα που ήθελε να φάει τον έρωτα με το κουτάλι! Και μέσα σε όλα αυτά υπήρχαν και οι πολλές εξωσυζυγικές περιπέτειες του προέδρου, συζύγου της..." αναφέρεται στη βιογραφία των Darwin Porter και Danforth Prince που δημοσιεύτηκε το 2014. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η Τζάκι μετά τη δολοφονία του συζύγου της, είχε ερωτική σχέση και με τα δυο αδέρφια του, Μπόμπι και Τέντι Κένεντι.



Η γνωριμία της με τον Ωνάση



Δειπνώντας με τον Ωνάση, στην Αθήνα, μετά την επιστροφή της από την κηδεία, η αδερφή της Τζάκι, Λι Μπουβιέ-Ράτζβιλ (η οποία εκείνη την περίοδο ήταν ερωμένη του Έλληνα μεγιστάνα) του είπε πως η αδελφή της είχε πέσει σε κατάθλιψη μετά το θάνατο του παιδιού της. Ο Αρίστος προσφέρθηκε αμέσως να την βοηθήσει να συνέλθει με μια κρουαζιέρα με την θαλαμηγό του, ''Χριστίνα''.



Σε αυτή την κρουαζιέρα ο Ωνάσης αιχμαλωτίζεται από την ευάλωτη γοητεία της Πρώτης Κυρίας, ενώ εκείνη απολαμβάνει την απόλυτη χλιδή: ένα πλωτό παλάτι, πανάκριβα κρασιά, οκτώ ποικιλίες χαβιάρι (!), εξωτικά φρούτα. Για χάρη της, στο 60μελές πλήρωμα του ''Χριστίνα'' είχαν προστεθεί δύο κομμώτριες, τρεις σεφ, μια Σουηδέζα μασέζ και μια ορχήστρα. Την τελευταία βραδιά, όταν ο Ωνάσης προσέφερε σε όλες τις γυναίκες ακριβά δώρα, η Τζάκι πήρε ένα υπέροχο κολιέ με διαμάντια και ρουμπίνια.



Το Μάιο του 1968 ο Ρόμπερτ Κένεντι τραυματίστηκε θανάσιμα σε δολοφονική επίθεση που δέχτηκε στην Καλιφόρνια. Την επομένη της κηδείας του η Τζάκι εκμυστηρεύτηκε σε φίλο της: “Δεν θέλω τα παιδιά μου να μεγαλώσουν στην Αμερική. Αν δολοφονούν τους Κένεντι, ο Τζον και η Καρολάιν αποτελούν το Νο 1 στόχο. Θέλω να φύγω αμέσως από εδώ.”



Λέγεται ότι ο έτερος αδελφός, Τέντι Κένεντι, προσπάθησε να την πείσει να μην παντρευτεί τον Ωνάση, αλλά εκείνη ήταν ανένδοτη. «Η ημέρα που ανακοινώθηκε ο γάμος της με τον Ωνάση ήταν ημέρα πένθους για την οικογένεια Κένεντι. Το θεώρησαν προδοσία εκ μέρους της. Ωστόσο ο Τέντι πήγε μαζί της στην Αθήνα για να διαπραγματευθούν το προγαμιαίο συμβόλαιο - σε εκείνο ο Ωνάσης επέμενε και πέτυχε τελικά η Τζάκι να φέρει ως το τέλος της ζωής της και το επώνυμο Ωνάση δίπλα στο Κένεντι» αναφέρουν οι βιογράφοι της.



Σαν δύο ξένοι



Ο λαμπερός γάμος γρήγορα έγινε μια μακρινή ανάμνηση για το ζευγάρι. Ο καιρός περνούσε και το χάσμα ανάμεσα στην Τζάκι και τον Ωνάση γινόταν αγεφύρωτο, ιδιαίτερα μετά τον τραγικό θάνατο του γιου του, Αλέξανδρου, σε αεροπορικό δυστύχημα. Άρχισαν να βλέπονται σπάνια. Ακόμα και στη Νέα Υόρκη, ζούσαν χωριστά, σαν ξένοι : εκείνη στο διαμέρισμά της στην 5η Λεωφόρο, εκείνος στη σουίτα του στο τελευταίο πάτωμα του ''Πιερ''.



Συναντιόνταν πότε πότε για να φάνε μαζί, αμίλητοι, ανταλλάσσοντας μόνο μερικές τυπικές, ευγενικές κουβέντες. Όταν κάποτε εκείνος της έκανε μια νύξη για διαζύγιο η Τζάκι του το απέκλεισε.



Ο γάμος τους παρέμεινε "ελεύθερος" μέχρι τον θάνατο του Έλληνα εφοπλιστή το 1975. Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκειά του η Τζάκι είχε αρκετούς και διάσημους εραστές.



Σύμφωνα με τους συγγραφείς της βιογραφίας "Τζάκι Κένεντι Ωνάση: Μια ζωή πέρα από τα πιο τρελά της όνειρα", ανάμεσά τους ήταν ο διάσημος καρδιοχειρουργός Κρίστιαν Μπάρναρντ, ο καρδιοκατακτητής του Χόλιγουντ Γουόρεν Μπίτι, ο Γκρέγκορι Πεκ, ο Μάρλον Μπράντο, ο Φράνκ Σινάτρα, και ο Πολ Νιούμαν. «Ήθελα να αποπλανήσω όσο το δυνατόν περισσότερους στην πίσω θέση του αυτοκινήτου μου», έλεγε καμαρώνοντας στον Γκορ Βιντάλ, για τη μαύρη Μέρκιουρι που της είχε αγοράσει ο πατέρας της.



Όμως και ο ίδιος ο Ωνάσης δεν παρέμεινε πιστός στη δεύτερη σύζυγό του. Άλλωστε, άνθρωποι του περιβάλλοντός του πάντα υποστήριζαν ότι ποτέ δεν έπαψε να αγαπά και να επισκέπτεται την πιο αφοσιωμένη ερωμένη του και ίσως τον πραγματικό έρωτα της ζωής του, την Μαρία Κάλλας.



Το προγαμιαίο συμβόλαιό τους προκαλεί ακόμα ίλιγγο: τρία εκατομμύρια δολάρια για την ίδια, ένα για κάθε παιδί της, εξασφαλισμένες όλες οι δαπάνες της για όσο θα κρατούσε ο γάμος, και 200.000 δολάρια κάθε χρόνο για όλη της τη ζωή αν ο Αρίστος πέθαινε πρώτος.



Η Τζάκι δεν υπολόγιζε το χρήμα. Το ξόδευε ασταμάτητα, σε ακριβές τουαλέτες, γρήγορα αυτοκίνητα, διαμάντια.



Ο συγγραφέας, Φρεντ Σπαρκς στο βιβλίο του "The $20,000,000 Honeymoon: Jackie and Ari's First Year" αναφέρει ότι ο πρώτος χρόνος του έγγαμου βίου κόστισε στον μεγιστάνα 20 εκατ. δολάρια. Σε αυτά περιλαμβάνονται, η μεταφορά των καλεσμένων από όλο τον κόσμο στον Σκορπιό, το γαμήλιο πάρτι στο «Χριστίνα», και ενοίκια και λοιπά έξοδα σπιτιών και ξενοδοχείων σε Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Παρίσι, Μόντε Κάρλο, Γλυφάδα, Σκορπιό και Ουρουγουάη. Μόνο τα δώρα του Αριστοτέλη προς την Τζάκι, σύμφωνα με τον συγγραφέα, κόστισαν 5.000.000 δολάρια.



Στις 15 Μαρτίου 1975 ο Ωνάσης άφησε την τελευταία του πνοή στο Παρίσι. Η Τζάκι, που βρισκόταν στη Νέα Υόρκη, έγινε για δεύτερη φορά χήρα ενός από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στον κόσμο.



Τον Δεκέμβριο του 1993 ύστερα από εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη οι γιατροί της ανακοίνωσαν ότι πάσχει από καρκίνο στους λεμφαδένες. Η Τζάκι Κένεντι-Ωνάση πέθανε το βράδυ της 19ης Μαΐου του 1994 ενώ βρισκόταν σε κωματώδη κατάσταση.

enikos