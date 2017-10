Σοκ από το άγριο έγκλημα: Βρήκαν δολοφονημένη παίκτρια του The Voice

Σοκαρισμένοι είναι οι φίλοι και η οικογένεια της 23χρονης παίκτριας του The Voice που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από τον εν διαστάσει σύζυγό της στην πρωτεύουσα της Καμπότζης.



Η Sen Sreylai δολοφονήθηκε από τον πρώην σύζυγό της, όταν πήγε να επισκεφτεί κέντρο ομορφιάς στο προάστιο Boeung Keng Kang. O 53χρονος Chey Rin μετά τη σοκαριστική δολοφονία της όμορφης τραγουδίστριας έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε.



Όπως κατέγραψαν κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης η τραγουδίστρια φαίνεται να μιλάει με τον 53χρονο στην είσοδο της κλινικής ομορφιάς Vita Longa. Την ώρα που αποχωρεί η τραγουδίστρια ο Chey βγάζει το όπλο και την πυροβολεί.



Η ίδια, όπως αποκαλύπτουν, πρόσωπα του στενού της περιβάλλοντος, είχε διαμαρτυρηθεί πολλές φορές για τη βίαιη συμπεριφορά του εν διαστάσει συζύγου της και για την επίδραση που είχε στους δύο γιους του ζευγαριού.



Μάλιστα, όπως δήλωσε η αδερφή της άτυχης 23χρονης οι σχέσεις τους έγιναν χειρότερες όταν η Sen Sreylai μπήκε στο The Voice.



Φίλος της τραγουδίστριας αποκάλυψε ότι ο Chey συνέχιζε να την παρενοχλεί ακόμα και μετά τον χωρισμό τους. «Ο σύζυγός της δεν ήθελε να παίρνει μέρος σε διαγωνισμούς», δήλωσε η Dara στο Phnom Penh Post. «Και από τότε που μπήκε στο The Voice, δεν είχε σταματήσει να την ενοχλεί».





Πηγή: news.com.au



