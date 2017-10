Διάσημοι ηθοποιοί αποκαλύπτουν για τον Γουάινσταϊν: Βιασμοί, εκφοβισμοί και σεξουαλικές επιθέσεις

Πολλές μαρτυρίες – κόλαφος για τον Χάρβεϊ Γουάινσταϊν ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, για να προστεθούν στις ήδη γνωστές, που περιγράφουν τον παραγωγό ικανό να προβεί σε σεξουαλική κακοποίηση και βιασμό, χειραγώγηση και εκφοβισμό.

Μετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας New York Times την Πέμπτη που ξέσπασε το σκάνδαλο, η Ιταλίδα ηθοποιός Άζια Αρτζέντο και δύο ακόμη γυναίκες βεβαίωσαν, σε άρθρο του περιοδικού The New Yorker ότι υπέστησαν βιασμό από τον μεγιστάνα του Χόλιγουντ, του οποίου τις πράξεις κατήγγειλαν ο Μπαράκ Ομπάμα και η Χίλαρι Κλίντον.

Σύμφωνα με την Άζια Αρτζέντο, κόρη του Ιταλού σκηνοθέτη Ντάριο Αρτζέντο, ο παραγωγός φέρεται να είχε μια μη συναινετική σχέση μαζί της με στοματικό σεξ το 1997 σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Κυανή Ακτή.

Στο ίδιο άρθρο, η ηθοποιός Λουσία ‘Εβανς κατηγορεί τον παραγωγό ότι την εξανάγκασε σε πεολειχία το 2004 και μια άλλη γυναίκα, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, τον κατηγορεί ότι την εξανάγκασε να έχει σεξουαλική σχέση μαζί του.

Μετά τις αποκαλύψεις της New York Times, ο Γουάινσταϊν τέθηκε σε άδεια από την εταιρία παραγωγής του, The Weinstein Company, της οποίας το διοικητικό συμβούλιο τον απέλυσε την Κυριακή.

«Αυτό δεν σταματούσε, ήταν εφιάλτης», δήλωσε στο New Yorker η Άζια Αρτζέντο, που δηλώνει ότι είχε προσκληθεί από ένα μέλος της ομάδας του Γουάινσταϊν, πριν βρεθεί μόνη μαζί του.

Σε άρθρο που δημοσιεύτηκε την Τρίτη στην ιστοσελίδα του ίδιου περιοδικού, εξηγεί ότι το περιστατικό ήταν ένα «φρικτό τραύμα». «Ήμουν συντετριμμένη», δηλώνει.

Διηγείται ότι ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν επέμεινε να τη συναντά, κάτι που αυτή δέχτηκε. Αυτός είχε κι άλλες σεξουαλικές σχέσεις μαζί της τα επόμενα πέντε χρόνια. Εκείνη τις χαρακτηρίζει συναινετικές αλλά δηλώνει ότι ένιωθε «υποχρεωμένη» να ενδίδει στις προτάσεις του.

Το άρθρο του New Yorker αναφέρει και άλλες ηθοποιούς, συγκεκριμένα τη Ροζάνα Αρκέτ και τη Γαλλίδα Εμά ντε Κον. Οι δυο γυναίκες μιλούν για συναντήσεις κατά τη διάρκεια των οποίων ο παραγωγός προσπάθησε ανεπιτυχώς να έχει σεξουαλική σχέση μαζί τους.

Τζολί και Πάλτροου κατήγγειλαν τις επιθέσεις

Στο πρώτο ρεπορτάζ των New York Times οι ηθοποιοί Άσλεϊ Τζαντ και Ρόουζ Μακ Γκόουαν κατήγγειλαν ότι τις εξανάγκασε να τον βλέπουν γυμνό ή τους υποσχέθηκε βοήθεια στην καριέρα τους έναντι σεξουαλικών ανταλλαγμάτων. Πολλές ηθοποιοί του Χόλιγουντ άρχισαν στη συνέχεια να καταγγέλλουν τον παραγωγό κινηματογραφικών ταινιών ή να ομολογούν ότι έχουν ακούσει φήμες για παρόμοια γεγονότα όπως αυτά που περιγράφονται στην έκθεση.

Μεταξύ των θυμάτων του φέρεται να ήταν και μεγάλες σταρ του Χόλιγουντ, όπως η Αντζελίνα Τζολί και η Γκουίνεθ Πάλτροου.

Η Τζολί ήταν 23 χρόνων και προωθούσε την ταινία «Playing by Heart» όταν ο Γουάινσταϊν προσπάθησε να την εκμεταλλευτεί σεξουαλικά σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. «Είχα μια κακή εμπειρία με τον Γουάινσταϊν όταν ήμουν νέα και, ως αποτέλεσμα, αποφάσισα να μην ξαναδουλέψω μαζί του αλλά και να προειδοποιήσω όσους σκόπευαν να δουλέψουν» ανέφερε σε email προς τους New York Times.

Η Πάλτροου έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον Γουάινσταϊν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο Μπέβερλι Χιλς. Ήταν το 1996, όταν γύριζε την ταινία «Emma».

Όπως δήλωσε η ίδια της ζήτησε να του κάνει μασάζ και μετά να τον ακολουθήσει στο δωμάτιο της. Εκείνη αρνήθηκε και έφυγε, ενώ ανέφερε το περιστατικό στον τότε σύντροφο της, τον Μπραντ Πιτ, ο οποίος ζήτησε τα ρέστα από τον Γουάινσταϊν. «Ήταν βάναυσο. Με πήρε τηλέφωνο (o Γουάινσταϊν) και άρχισε να ωρύεται. Με απείλησε να μην ξαναμιλήσω σε κανέναν για το τι έγινε».

Το νέο ρεπορτάζ της εφημερίδας αναφέρει ότι ο Γουάινσταϊν παρενόχλησε σεξουαλικά τις Μίρα Σορβίνο και Ροζάνα Αρκέτ.

Η νεοϋορκέζικη εφημερίδα αναφέρει επίσης τη Γαλλίδα ηθοποιό Τζουντίθ Γκοντρές.

Ο παραγωγός δηλώνει ότι όλες οι γυναίκες που μίλησαν δημόσια για σεξουαλικές σχέσεις μαζί του, ζητώντας να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά τους, είχαν συμφωνήσει σε αυτό, είπε η εκπρόσωπός του Σάλι Χοφμίστερ.

«Ο κ. Γουάινσταϊν επιβεβαίωσε επίσης ότι δεν υπήρχαν ποτέ αντίποινα εναντίον των γυναικών που είχαν αρνηθεί τις προτάσεις του».

Ο Γουάινσταϊν υποβάλλεται τώρα σε θεραπεία, για να απεξαρτητοποιηθεί από το σεξ σύμφωνα με την εκπρόσωπό του, και ο ίδιος «ελπίζει ότι, αν σημειώσει επαρκή πρόοδο, θα του δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία».

Αηδιασμένοι οι Ομπάμα, σοκαρισμένη η Κλίντον

Σύμφωνα με το New Yorker, ο ίδιος ο Γουάινσταϊν, με τη βοήθεια δικηγόρων και της ομάδας δημοσίων σχέσεων που είχε, φρόντισε ώστε, εδώ και δεκαετίες, τίποτε να μην δημοσιοποιείται όσον αφορά τις περιπτώσεις παρενόχλησης, σεξουαλικής επίθεσης ή βιασμών.

Ο συντάκτης του άρθρου δηλώνει ότι ο παραγωγός φέρεται να είχε ζητήσει από την Άζια Αρτζεντο τους τελευταίους μήνες να καταθέσει υπέρ του.

Το New Yorker δημοσίευσε επίσης το απόσπασμα μιας ηχογράφησης που πραγματοποίησε η αστυνομία της Νέας Υόρκης, όταν ο Γουάινσταϊν προσπαθούσε να προσελκύσει το μοντέλο από την Ιταλία Άμπρα Μπατιλάνα Γκουτιέρες στο δωμάτιό του. Ακούγεται ο επίμονος λόγος του παραγωγού, μεταξύ απειλής και τρυφερότητας, που της ζητεί να «μην χαλάσει τη φιλία τους για πέντε λεπτά» στο δωμάτιό του.

Η Χίλαρι Κλίντον επαίνεσε για το θάρρος τους τις γυναίκες που έχουν καταθέσει εναντίον του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν με δήλωσή της την Τρίτη, πέντε ημέρες μετά τη δημοσίευση από τους New York Times της είδησης – βόμβας ότι ο μεγαλοπαραγωγός του Χόλιγουντ είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση γυναικών, ενώ σε ανακοίνωση που δόθηκε χθες βράδυ στη δημοσιότητα, η Μισέλ και ο Μπαράκ Ομπάμα δηλώνουν «αηδιασμένοι» από τις κατηγορίες που αφορούν τον Γουάινσταϊν.

Η δήλωση της υποψήφιας για την προεδρία των ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον, δόθηκε στη δημοσιότητα λίγες ώρες μετά το δεύτερο ρεπορτάζ των New York Times, στο οποίο άλλες τρεις γυναίκες αποκαλύπτουν ότι έπεσαν θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης και την απομάκρυνσή του από την εταιρία του.

«Είμαι σοκαρισμένη και συγκλονισμένη από τις αποκαλύψεις για τον Χάρβεϊ Γουάινσταϊν» τονίζει η Χίλαρι Κλίντον στη δήλωση. «Η συμπεριφορά που περιγράφουν οι γυναίκες και καταγγέλλεται δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το θάρρος τους και η υποστήριξη από τους άλλους είναι κρίσιμης σημασίας για να βοηθήσουμε να σταματήσει αυτό το είδος συμπεριφοράς», σύμφωνα με το Variety.

Για τον Γουάινσταϊν, ένθερμο υποστηρικτή των Δημοκρατικών και της υποψήφιας στις προεδρικές εκλογές, πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον, καθημερινά βλέπουν το φως της δημοσιότητας και άλλες καταγγελίες.

Εκτός από την ιδιότητά του στον κλάδο της ψυχαγωγίας ως συνιδρυτής της Miramax και συμπρόεδρος της εταιρείας Weinstein – από την οποία αποπέμφθηκε μετά τις καταγγελίες σε βάρος του, ο Γουάινσταϊν είναι γνωστός ως υποστηρικτής και δωρητής των προεκλογικών εκστρατειών της Χίλαρι Κλίντον και του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα.

«Οποιοσδήποτε άνδρας συμπεριφέρεται με εξευτελιστικό τρόπο στις γυναίκες πρέπει να καταδικάζεται και να καθίσταται υπεύθυνος για τις πράξεις του, όποια κι αν είναι τα πλούτη του και η κοινωνική του κατάσταση», επισημαίνεται στην ανακοίνωση των Ομπάμα.

Η σύζυγος του Γουάινσταϊν, Τζορτζίνα Τσάπμαν ανακοίνωσε ότι τον εγκαταλείπει. «Η καρδιά μου ραγίζει για όλες τις γυναίκες που έχουν υποστεί τεράστιο πόνο εξαιτίας αυτών των ασυγχώρητων ενεργειών», δήλωσε η 41χρονη στο περιοδικό People. Η Τσάπμαν γεννημένη στο Λονδίνο, συνιδρύτρια του brand Marchesa, και ο 65χρονος παραγωγός του Χόλιγουντ έχουν μαζί δύο παιδιά.

«Η σιωπή πρέπει να σταματήσει για να σπάσει ο κύκλος της ατιμωρησίας για τη σεξουαλική παρενόχληση και τις σεξουαλικές επιθέσεις», έγραψε στο Twitter η ηθοποιός Μίρα Σορβίνο, που δηλώνει ότι έζησε με τον Γουάινσταϊν μια σκηνή παρόμοια με τις δεκάδες που έρχονται στο φως εδώ και μέρες.

eleftherostypos