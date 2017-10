Πέθανε ο ηθοποιός του Goodfellas, Τσακ Λόου. Bίντεο

Ο Τσακ Λόου, ο ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστός από την ταινία Goodfellas, πέθανε σε ηλικία 89 χρονών σε γηροκομείο του Νιου Τζέρσεϊ στις 18 Σεπτεμβρίου, αλλά η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μόλις χθες.



Ο Τσακ Λόου, υποδύθηκε το ρόλο του Morris Kesseler στο ιστορικό φιλμ του Σκορτσέζε, Goodfellas, ενώ στη συνέχεια πρωταγωνίστησε και σε άλλες μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες, μεταξύ των οποίων τα: The Mission, King of Comedy, Once Upon a Time in America, Scent of a Woman και την επιτυχημένη σειρά της αμερικανικής τηλεόρασης The Sopranos.



Η καριέρα του αείμνηστου ηθοποιού στο σινεμά ξεκίνησε όταν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, έπειτα από τη μεταξύ τους γνωριμία, τον έπεισε να συμμετέχει στην ταινία Goodfellas, ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Τσακ Λόου ήταν απλά ένας κτηματομεσίτης.

