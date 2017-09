Τελείωσε. Δεν το κάνουμε το τρίτο Sex and the City

To Sex and the City δεν θα επιστρέψει τελικά στις κινηματογραφικές οθόνες για το τρίτο σίκουελ της δημοφιλούς ταινίας, παρά τα αρχικά σχέδια. Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, για αυτό φταίει η Κιμ Κατράλ και οι εξωφρενικές απαιτήσεις της. Ωστόσο, η ίδια, διαβεβαιώνει ότι δεν ευθύνεται εκείνη για άδοξο τέλος.

«Τελείωσε. Δεν το κάνουμε» δήλωσε χθες στο περιοδικό Extra η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, που υποδύθηκε την Κάρι Μπράντσο στην άκρως επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά και τις δύο κινηματογραφικές ταινίες που την ακολούθησαν.

«Είμαι απογοητευμένη. Είχαμε αυτό το όμορφο, αστείο, σπαρακτικό, χαρούμενο, πολύ συμπαθητικό σενάριο και ιστορία. Δεν προκαλεί απογοήτευση μονάχα το γεγονός ότι δεν θα αφηγηθούμε τελικά την ιστορία αν κι έχουμε αυτήν την εμπειρία, αλλά (νιώθουμε απογοήτευση) διότι κυρίως το κοινό ήταν εκείνο που διατυμπάνιζε τη μεγάλη του επιθυμία για μια ακόμη ταινία» συμπλήρωσε.

Οι προοπτικές της τελικής συνάντησης στα κινηματογραφικά πλατό των τεσσάρων πρωταγωνιστριών της τηλεοπτικής σειράς, των Πάρκερ και Κατράλ και της Σίνθιας Νίξον και Κριστίν Ντέιβις ήταν το αντικείμενο συζητήσεων εδώ και χρόνια, παρά τις κακές κριτικές για το σίκουελ του 2010 "Sex and the City 2," που γυρίστηκε στο Άμπου Ντάμπι.

Η Πάρκερ δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους που οι αρχικοί σχεδιασμοί κατέρρευσαν όμως η Κατράλ σήμερα διέψευσε τις πληροφορίες ΜΜΕ ότι εκείνη ήταν υπεύθυνη, αν και ξεκαθάρισε ότι δεν ήταν υπέρ του ενδεχόμενου μιας νέας ταινίας.

«Η μοναδική "ΑΠΑΙΤΗΣΗ" που ποτέ προέβαλα ήταν ότι δεν ήθελα να γυρίσω μια τρίτη ταινία… κι αυτό συνέβη το 2016» ανέφερε η Κιμ Κατράλ σε μήνυμά της στο Twitter.