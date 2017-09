Δημοπρασία με σπάνια αντικείμενα Placebo και Bowie για καλό σκοπό

Ο σπάνιος Ντέιβιντ Μπόουϊ και οι προνομιούχοι που τον γνώρισαν Placebo συμμαχούν σε μια δημοπρασία τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν σε καμπάνια κατά της αντρικής αυτοκτονίας και υπέρ των μη προνομιούχων παιδιών.



Το βρετανικό συγκρότημα της alternative rock Placebo διοργανώνει online δημοπρασία σπάνιων αναμνηστικών και μιας σειράς προσωπικών αντικειμένων.



Μεταξύ των αντικειμένων που θα πωληθούν στη δημοπρασία είναι το πουλόβερ που φορούσε ο Μπράιαν Μόλκο τραγουδιστής και κιθαρίστας του γκρουπ στο βίντεο του "Pure Morning", ένα CD single της ταινίας "Without You I’m Nothing ft. David Bowie" υπογεγραμμένο από τον ίδιο τον Ντέιβιντ Μπόουι, ένα μπουφάν Vivienne Westwood που φορέθηκε στη σκηνή στην τελετή απονομής των Βρετανικών Μουσικών Βραβείων το 1999, και ωτοασπίδες του Μόλκο.



Στα σπάνια αντικείμενα που δημοπρατούνται περιλαμβάνονται επίσης σπασμένη κιθάρα Jazzmaster, κοστούμια Γάλλων σχεδιαστών, ένα πιάνο παιχνίδι και πολλά άλλα.



Η δημοπρασία σηματοδοτεί το τέλος του εορτασμού της 20ης επετείου των Placebo.



Φαίνεται ότι υπήρξε μια ατελείωτη λίστα από πράγματα που συλλέξαμε από εκείνη την πρώτη ημέρα στο μετρό του Λονδίνου πριν από δύο δεκαετίες" αναφέρουν οι Placebo σε δελτίο Τύπου.



Το χρηματικό ποσό που θα συγκεντρωθεί από την πώληση των αντικειμένων θα διατεθεί στην CALM (The Campaign Against Living Miserably) βρετανική οργάνωση που υλοποιεί δράσεις για την πρόληψη τής ανδρικής αυτοκτονίας και στη μη κυβερνητική οργάνωση The Mercy Center, ένα καταφύγιο για μη προνομιούχα παιδιά στη Μπανγκόκ.



Οι Placebo δημοσιοποίησαν πρόσφατα βίντεο από την εποχή που συνεργάζονταν με τον Ντέιβιντ Μπόουι. Λέγοντας ότι τους αγάπησε από την πρώτη φορά που τους άκουσε, ο Μπόουι εξιστορεί ότι την πρώτη φορά που άκουσε το "Nancy Boy" παρατήρησε ότι "αυτό είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι για να τραγουδήσει ένα τσούρμο περίεργων ανθρώπων".

Στο video ο τραγουδιστής αναφέρει ότι "χαίρεται να τους βλέπει να μεγαλώνουν. Ας ελπίσουμε να μπορώ να τους παρακολουθώ να φτάνουν στην τρίτη ηλικία".

cnn