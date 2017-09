Πέθανε στα 78 του πολυτάλαντος ηθοποιός. Βίντεο

Σε ηλικία 78 ετών “έφυγε” από τη ζωή ο Bernie Casey. Ο γνωστός ηθοποιός βρισκόταν τον τελευταίο καιρό σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες, καθώς αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας.



Ο Bernie Casey έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από τους ρόλους του στις ταινίες “Revenge of the Nerds” και “I’m Gonna Git You Sucka”, ενώ είχε υποδυθεί και τον Αμερικανό πράκτορα Felix Leiter στην ταινία Τζέιμς Μποντ “Never say never”.

Δείτε το βιντεο: