Βραβεία Emmy 2017: Αυτοί είναι οι νικητές

Η εκπομπή Saturday Night Live κέρδισε εννιά βραβεία Emmy, κυρίως για τα κωμικά σκετς της με θέμα τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έγινε εξάλλου στόχος άφθονων σατιρικών σχολίων από μέρους του παρουσιαστή της βραδιάς, του Στίβεν Κολμπέρ. Η τελετή απονομής των μεγάλων βραβείων της αμερικανικής τηλεοπτικής βιομηχανίας διεξήχθη στο Λος Άντζελες το βράδυ της Κυριακής (ξημερώματα Δευτέρας ώρα Ελλάδας).

Ακολουθούν οι βραβεύσεις στις πιο σημαντικές κατηγορίες (σε παρένθεση το δίκτυο που προβάλλει την εκπομπή/σειρά/ταινία):

Καλύτερη δραματική σειρά: The Handmaid's Tale (Hulu)

Καλύτερη κωμωδία: Veep (HBO)

Καλύτερη μίνι-σειρά Big Little Lies (HBO)

Καλύτερος Α΄ ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά: Στέρλινγκ Μπράουν, This Is Us (NBC)

Καλύτερος Α΄ γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά: Ελίζαμπεθ Μος, The Handmaid's Tale (Hulu)

Καλύτερος Α΄ ανδρικός ρόλος σε σειρά/κωμωδία: Ντόναλντ Γκλόβερ, Atlanta (FX)

Καλύτερος Α΄ γυναικείος ρόλος σε σειρά/κωμωδία: Τζούλια Λούις-Ντρέιφους, Veep (HBO)· αυτό ήταν το έκτο Έμι για τη Λούις-Ντρέιφους.

Καλύτερος Α΄ ανδρικός ρόλος σε τηλεταινία ή μίνι σειρά: Ριζ Άχμεντ, The Night Of (HBO)

Καλύτερος γυναικείος ρόλος σε τηλεταινία ή μίνι σειρά: Νικόλ Κίντμαν, Big Little Lies (HBO)

Καλύτερη τηλεταινία: Black Mirror: San Junipero (Neftlix).

Ο πρώην εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Σον Σπάισερ, ο οποίος παραιτήθηκε στα τέλη Ιουλίου, έκανε μια απροσδόκητη εμφάνιση κατά την έναρξη της τελετής απονομής των τηλεοπτικών βραβείων Emmy, για να παρωδήσει μια από τις πιο γνωστές (λαθεμένες) δηλώσεις του.

Στον μονόλογό του κατά το άνοιγμα της τελετής των Έμι, ο κωμικός Στίβεν Κολμπέρ, ο οποίος ήταν ο οικοδεσπότης της βραδιάς, έστρεψε όπως συνηθίζει τα σατιρικά του βέλη εναντίον του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθύμισε μεταξύ άλλων ότι ο μεγιστάνας των ακινήτων ήταν επανειλημμένα υποψήφιος για βραβείο Έμι με το τηλεοπτικό ριάλιτι The Apprentice, του οποίου ήταν παρουσιαστής και παραγωγός, αλλά δεν κέρδισε ποτέ.

Διέκοψε τον μονόλογο για να παίξει ένα κλιπ από ένα ντιμπέιτ του Τραμπ με τη Χίλαρι Κλίντον, στο οποίο ο ρεπουμπλικάνος επαναλάμβανε πως ποτέ του δεν κέρδισε ένα Έμι.

Και «δεν το κέρδισε διότι, αντίθετα με αυτό που συμβαίνει στις προεδρικές εκλογές, τα βραβεία Έμι απονέμονται σε εκείνον που παίρνει τις περισσότερες ψήφους», χαριτολόγησε ο παρουσιαστής του Late Show του τηλεοπτικού δικτύου CBS, που μετέδωσε την τελετή των Έμι.

Αναφερόταν στο γεγονός ότι ήταν η Χίλαρι Κλίντον εκείνη που έλαβε στις εκλογές του Νοεμβρίου του 2016 περισσότερες ψήφους.

«Γιατί δεν του δώσατε Έμι;» απαίτησε να μάθει ο Κολμπέρ, απευθυνόμενος στο κοινό. «Βάζω στοίχημα ότι αν είχε κερδίσει Έμι, δεν θα είχε θέσει ποτέ υποψηφιότητα για την προεδρία».

«Κατά κάποιον τρόπο, για όλο αυτό εσείς φταίτε», συνέχισε. «Νομίζω σας αρέσουν οι αντιήρωες που παραβαίνουν ηθικές αρχές», πρόσθεσε.

«Βέβαια, αυτό που πραγματικά μετράει για τον Ντόναλντ Τραμπ είναι το πόσο μεγάλο είναι το κοινό. Πρέπει να έχεις μεγάλους αριθμούς. Να, για παράδειγμα, δεν έχουμε κανέναν τρόπο να γνωρίζουμε πόσο μεγάλο είναι το δικό μας κοινό», συνέχισε ο Κολμπέρ.

Κατόπιν στράφηκε—στον Σον Σπάισερ, που εμφανίστηκε ξάφνου επί σκηνής με το αναλόγιό του, για να ζητήσει και τη δική του γνώμη.

«Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο κοινό που παρακολούθησε ποτέ τα Έμι, τελεία και παύλα», αποφάνθηκε ο πρώην εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας. «Εδώ, ζωντανά, και σε όλον τον κόσμο», πρόσθεσε, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο Σπάισερ παρώδησε έτσι μια από τις δηλώσεις του που είχε προκαλέσει πολεμική, την επομένη της τελετής ορκωμοσίας του Τραμπ. Τότε, είχε διαβεβαιώσει ότι την τελετή είχαν παρακολουθήσει οι περισσότεροι άνθρωποι στην ιστορία, επιτόπου και από την τηλεόραση, μολονότι οι φωτογραφίες του πλήθους αποκάλυπταν ότι δεν υπήρχε και πολύ... πλήθος στην Ουάσινγκτον.