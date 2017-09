Σελένα Γκόμες: Μεταμόσχευση νεφρού με δότρια την καλύτερη της φίλη

Η Σελένα Γκόμες αποκάλυψε σήμερα ότι υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση νεφρού το καλοκαίρι, επέμβαση στην οποία προχώρησε εξαιτίας της ασθένειας του λύκου από την οποία υποφέρει.



Σε ανάρτησή της στο Instagram, η 25χρονη αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός αναφέρει ότι η φίλη της Φράνσια Ράισα τής δώρισε το όργανο και ότι δημοσιοποιεί το σημαντικό αυτό γεγονός της ζωής της γιατί θέλει να εξηγήσει γιατί οι θαυμαστές της είχαν να διαβάσουν νέα της πολύ καιρό, παρά την κυκλοφορία του νέου της δίσκου τον Μάρτιο.



"Συνεπώς αποκαλύπτω ότι έπρεπε να υποβληθώ σε μεταμόσχευση νεφρού λόγω του λύκου μου και ότι αναρρώνω.



'Ηταν αυτό που έπρεπε να κάνω για την υγεία μου όλη", γράφει, ενώ ανήρτησε μια φωτογραφία της όπου ποζάρει στο δωμάτιο ενός νοσοκομείου έχοντας στο πλευρό της τη φίλη της.



Η νεαρή σταρ ευχαρίστησε την 29χρονη αμερικανίδα ηθοποιό Φράνσια Ράισα στην ανάρτησή της.



"Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω πώς μπορώ να ευχαριστήσω την όμορφη φίλη μου Φράνσια Ράισα", γράφει.



"Μου πρόσφερε το καθοριστικό δώρο και τη θυσία δίνοντας το νεφρό της σε εμένα. Νιώθω απίστευτα ευλογημένη. Σε αγαπώ τόσο πολύ αδελφούλα".



Η Γκόμες κυκλοφόρησε το πρώτο της σινγκλ "It Ain't Me" στο οποίο τραγουδά μαζί με τον Νορβηγό Kygo τον Μάρτιο, το τραγούδι περιλαμβάνεται στο νέο της άλμπουμ. 'Εκτοτε, έκανε δημόσιες εμφανίσεις αλλά λόγω της εγχείρησης δεν πρωτοστάτησε στην προώθηση του δίσκου της, όπως συνηθίζεται.



Η πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την ανάρρωσή της από την εγχείρηση ήταν στη Νέα Υόρκη με τον φίλο της, τον καναδό μουσικό The Weeknd, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής.



Η Σελένα Γκόμες απείχε αρκετό καιρό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πέρυσι γιατί έπασχε από κρίσεις πανικού, άγχος και κατάθλιψη.



Η ίδια δήλωσε ότι τα προβλήματα ψυχικής υγείας που ακόμη την ταλαιπωρούν είναι μια παρενέργεια της διάγνωσης πέρυσι του λύκου.



Ο λύκος πλήττει το ανοσοποιητικό σύστημα.



Στα συμπτώματα της νόσου περιλαμβάνονται η ακραία κόπωση, τα εξανθήματα κυρίως στο πρόσωπο, στους καρπούς και στα χέρια μαζί με πόνο και πρήξιμο.



Στην ανάρτησή της, η γεννημένη στο Τέξας καλλιτέχνης αναφέρει ότι λίγα είναι γνωστά για την ασθένεια αυτή. "



Ο λύκος συνεχίζει να είναι πολύ δυσνόητος αλλά έχει σημειωθεί πρόοδος", τονίζει.