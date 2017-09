Έτσι θα ήταν σήμερα η πριγκίπισσα Νταϊάνα. Bίντεο

Αμερικανός εγκληματολόγος έφτιαξε ψηφιακά το πορτρέτο της πριγκίπισσας Νταϊάνα όπως θα ήταν σήμερα.



Είκοσι χρόνια μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα και ο εγκληματολόγος Dr D’Lynn Waldron μας δείχνει πώς θα ήταν σήμερα. Τα ψηφιακά πορτρέτα του Dr D’Lynn Waldron έχουν βοηθήσει πολλές φορές τους φορείς επιβολής του νόμου και ανακριτές.



Με αφορμή τα είκοσι χρόνια από τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα, δημιούργησε το πορτρέτο της αδικοχαμένης πριγκίπισσας του λαού.



«Έτσι θα έμοιαζε σήμερα στα 56 της χρόνια η πριγκίπισσα του λαού. Θα μεγάλωνε πολύ όμορφα και ευτυχισμένα, κάτι που φαίνεται στα λαμπερά μάτια της. Η Νταϊάνα θα εξακολουθούσε να είναι η πριγκίπισσα του λαού», υπογράμμισε ο Dr D’Lynn Waldron.



Μέσα στην εβδομάδα ένα μνημείο για την πριγκίπισσα της Ουαλίας χλευάστηκε στα social media. Το χαρακτήρισαν μάλιστα προσβλητικό για την αδικοχαμένη πριγκίπισσα. Φιλοτεχνήθηκε από 14 εθελοντές ως μέρος της παράδοσης της πόλης να δημιουργεί έργα τέχνης χρησιμοποιώντας μόνο φυσικά υλικά.



Is this how Princess Diana would look now? https://t.co/ydxFkZoX2g ^MetroUK pic.twitter.com/ED1Il77RSR