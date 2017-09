Που χάθηκε ο Σωκράτης Αλαφούζος;

Ο χολιγουντιανός Σωκράτης Αλαφούζος! Εφτά χρόνια μετά την τελευταία τηλεοπτική εμφάνισή του στη σειρά «Κούκλες», ο ηθοποιός ζει και εργάζεται πλέον στο Λος Αντζελες, κάνοντας μια δεύτερη, σημαντική καριέρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.



Ο πρωταγωνιστής με τα θλιμμένα γαλανά μάτια ονειρευόταν να ανοίξει τα καλλιτεχνικά φτερά του και εκτός συνόρων, και χάρη στην πειθαρχία, στο ταλέντο, στην αφοσίωση και την τελειομανία του τα κατάφερε. Πρόσφατα κέρδισε τον πρώτο ρόλο του στη διάσημη αμερικανική σειρά «Criminal Minds: Beyond Boarders», στο πλευρό του Αμερικανού σταρ Γκάρι Σινίζ, και οι πόρτες άνοιξαν για εκείνον στη Μέκκα του κινηματογράφου.



Συμμετείχε στην ταινία «The two faces of January», σε σκηνοθεσία Χοσεΐν Αμινί, με τους Κίρστεν Ντανστ και Βίγκο Μόρτενσεν, ενώ ετοιμάζει μια νέα κινηματογραφική δουλειά, που αναφέρεται σε έναν ομογενή του Καναδά με ιδιαίτερες ικανότητες. Προηγήθηκε μια πενταετία που τα φώτα στράφηκαν πάνω του για τις επιτυχημένες ταινίες «Ο μικρός βασιλιάς» και «Between black and white», όπου ως σκηνοθέτης κέρδισε διακρίσεις και βραβεία σε όλον τον κόσμο.



Παρόλο που η καριέρα του εκτινάχθηκε στα ύψη και έγινε μέλος του Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists, παραμένει σεμνός και χαίρεται για τα κατορθώματά του χωρίς φανφάρες και εγωκεντρισμούς: «Κάτι αντίστοιχο στη χώρα μας δεν μου συνέβη ποτέ. Βέβαια, τώρα άλλαξα. Αφήνω τη φαντασία να τροφοδοτεί την πραγματικότητά μου, χωρίς να έχω πλέον αυταπάτες.



Για παράδειγμα, η πράσινη κάρτα, για να έχω το δικαίωμα να εργαστώ (σ.σ.: στις ΗΠΑ), εγκρίθηκε σε τρεις μέρες. Είχα κάνει αίτηση για να διεκδικήσω την ειδική βίζα που δίνουν σε ανθρώπους με εξαιρετικές ικανότητες και, αφού είδαν το βιογραφικό μου, τις διακρίσεις, τις συστατικές επιστολές και ουσιαστικά τι μπορώ να προσφέρω στη χώρα, μου απάντησαν άμεσα θετικά» είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του.



Πηγή: Espresso