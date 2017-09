Κατάθεση ψυχής και δακρυσμένα μάτια. Τι συνέβη στην Ντορέττα Παπαδημητρίου;

Έρχονται μέρες που είναι λίγο δύσκολες .Γιατί κάποιος δικός σου πονάει ,γιατί εσυ πονάς ,γιατί δεν ξέρεις τι να κάνεις με τα παιδιά σου ,με την δουλειά σου ,γιατί έχεις μαζεμένα μέσα σου πολλά,γιατί κάποιος σου φέρθηκε άσχημα..Για χίλιους λόγους ..Μην φοβάσαι να δείξεις τα συναισθήματα σου .Μόνο έτσι θα τα ξεπεράσεις μια και καλή .Μόνο έτσι θα εκτιμήσεις τις άλλες μέρες .Τις καλές.Που θα νιώθεις χαρά,ευτυχία .Που θα έχεις δίπλα σου ανθρώπους που αγαπάς κ σε αγαπούν.Ανθρώπους που αξίζουν να είναι στην ζωή σου . Που θα σου γελάνε τα παιδιά σου και θα νιωθεις ο πιο τυχερος ανθρωπος του κόσμου . Μια τέτοια δύσκολη μέρα ήταν και εκείνη που με φωτογράφησε ο @sp_chatzi . Όλα είναι μέσα στην ζωή κ ξέρω ότι έχεις περάσει από εδώ .Αυτες οι μέρες,μας κάνουν πιο δυνατούς .Πιο σίγουρους ότι θα τα καταφέρουμε και όλα θα πάνε καλά!Αλήθεια!Μετά την καταιγίδα πάντα βγαίνει ο ήλιος.Και είναι πιο λαμπερός και φωτεινός από ποτέ!That's life..Thank God.. #emotions #betrue #nofilter #women #life #nevergiveup #sunshineafterrain #yougotthis #hellyes #photography #art

