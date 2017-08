Έφυγε από τη ζωή γνωστός ηθοποιός

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 94 ετών άφησε ο Larry Sherman. Ο Νεοϋορκέζος ηθοποιός, εκτός από αρκετές συμμετοχές σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές ήταν και ο πρώτος ατζέντης του Προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump. Ο Larry Sherman έφυγε από την ζωή την περασμένη Κυριακή, από φυσικά αίτια, στο σπίτι του στην Νέα Υόρκη. Την είδηση έκανε γνωστή ο γιος του, ο οποίος μίλησε στην εφημερίδα The Hollywood Reporter.

Μερικές από τις συμμετοχές του ήταν στις ταινίες, αλλά και σειρές, όπως τα North by Northwest και Law & Order, Midnight Cowboy, Manhattan, When Harry Met Sally, Reversal of Fortune, Catch Me If You Can και The Terminal.

Μάλιστα, στο παρελθόν είχε υπάρχει και P.R του Donald Trump και, μάλιστα, ήταν ο πρώτος και ο μόνος ατζέντης που είχε ποτέ στην ζωή του ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

