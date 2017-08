Νταϊάνα: Η εγκυμοσύνη, το φλας πριν το μοιραίο και το σχέδιο δολοφονίας

Ήταν 31 Αυγούστου 1997. Το αυτοκίνητο που μετέφερε την πριγκίπισσα Νταϊάνα καρφώθηκε στη 13η κολόνα του τούνελ Pont de L’Alma στο Παρίσι.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα, ο σύντροφός της Ντόντι Αλ Φαγέντ και ο οδηγός της μοιραίας λιμουζίνας σκοτώθηκαν στο μοιραίο τροχαίο. Μοναδικός επιζών ο σωματοφύλακάς της Trevor Rees-Jones.

Οι έρευνες για τον θάνατό της απέδωσαν το μοιραίο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην πριγκίπισσα του λαού στον οδηγό Henri Paul. Στο αίμα του οδηγού ανιχνεύτηκε ποσότητα αλκοόλ 3 φορές πάνω από το επιτρεπτό όριο. Νταϊάνα

Μετά από ένα ερωτικό τρίγωνο που έκανε για χρόνια πρωτοσέλιδα σε όλο τον κόσμο, με πρωταγωνιστές την πριγκίπισσα Νταϊάνα, τον πρίγκιπα Κάρολο και τη μετέπειτα γυναίκα του Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς, ήταν επόμενο να πυροδοτηθούν οι φήμες για δολοφονία της.

Είχε προχωρήσει τη ζωή της με τον Ντόντι Αλ Φαγέντ και οι φωτογραφίες από τις κοινές τους διακοπές έκαναν εκείνο το διάστημα τον γύρο του κόσμου.

Δύο δεκαετίες όμως μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα οι θεωρίες συνωμοσίας καλά κρατούν. Τα βέλη στρέφονται από τους παπαράτσι και τη βασιλική οικογένεια μέχρι και τις μυστικές υπηρεσίες Αγγλίας και Γαλλίας.

Με την 31η Αυγούστου 2017 να σηματοδοτεί τα 20 χρόνια από τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα, θυμόμαστε τις θεωρίες συνωμοσίας για το τι ακριβώς έγινε τη μοιραία νύχτα του 1997.

1. Νταϊάνα και Ντόντι: Η καταδικασμένη σχέση

Μια από τις κοινές θεωρίες θέλουν τη δημοσιοποίηση της σχέσης τους να κόστισε τη ζωή στην πριγκίπισσα Νταϊάνα και τον Ντόντι Αλ Φαγέντ. Όπως εξηγεί στο ντοκιμαντέρ «Princess Diana: Tragedy or Treason» ο Martyn Gregory, συγγραφέας του βιβλίου «Diana: The Last Days», ο Ντόντι Αλ Φαγέντ σχεδίαζε να της κάνει πρόταση γάμου τη μοιραία νύχτα.

Ώρες πριν από το τροχαίο «ο Ντόντι αποφάσισε να πάει στο κοσμηματοπωλείο του Repossi που του έδειξε ένα δαχτυλίδι της σειράς «Tell Me Yes». Δεν αγόρασε κάποιο από τα δαχτυλίδια αλλά παρήγγειλε ένα δαχτυλίδι για την Νταϊάνα. Παραδόθηκε στην αυτοκρατορική σουίτα στο ξενοδοχείο Ritz».

Μετά τον θάνατο του γιου του, ο Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ ξεκίνησε τη δική του έρευνα για το δυστύχημα, πιστεύοντας ότι η βασιλική οικογένεια ήταν προκατειλημμένη εναντίον του γιου του επειδή ήταν Αιγύπτιος μουσουλμάνος. Υποστήριξε ότι ήθελαν να εμποδίσουν την Νταϊάνα και τον Ντόντι να παντρευτούν ώστε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, ένας μελλοντικός βασιλιάς, και ο πρίγκιπας Χάρι να μην έχουν μουσουλμάνο πατριό.

2. Η εγκυμοσύνη της Νταϊάνα

Βαθιά πεποίθηση του Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ πως πίσω από τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα και του γιου του ήταν οι φήμες πως ήταν έγκυος με το παιδί του Ντόντι. Είχε δηλώσει μάλιστα πως του τηλεφώνησε τη νύχτα που πέθανε για να του πει για την εγκυμοσύνη.

Πυροδότησε μάλιστα ακόμα περισσότερο τις θεωρίες συνωμοσίας λέγοντας πως το γεγονός ότι ταριχεύθηκε μετά τον θάνατό της καθιστούσε αδύνατο να ελεγθεί αν ήταν έγκυος. «Ταριχεύθηκε πριν από τη νεκροψία που είναι αντίθετο με τον νόμο», τόνισε ο Richard Belzer, συγγραφέας και θεωρητικός συνωμοσιών για την Νταϊάνα. «Δεν θα μπορούσαμε να αποδείξουμε ότι ήταν έγκυος ή όχι. Είναι απίστευτα ύποπτο να διαταχθεί ταρίχευση μετά από έναν τέτοιο θάνατο».

Πραγματοποιήθηκε έρευνα της βρετανικής αστυνομίας για τις θεωρίες συνωμοσίας πίσω από τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Εξέτασαν το αίμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα από τη λιμουζίνα και διαπίστωσαν πως δεν υπάρχουν ίχνη της ορμόνης HCG που δείχνει την εγκυμοσύνη. «Δεν ανιχνεύτηκε η ορμόνη εγκυμοσύνης HCG από το αίμα που βρέθηκε στο πατάκι». Νταϊάνα

3. Σχέδιο δολοφονίας της Νταϊάνα από τον Henri Paul

Όσο για το ποιοι σχεδίασαν τη δολοφονία της πριγκίπισσας Νταϊάνα, ανάμεσα στους υπόπτους των θεωρίων συνωμοσίας είναι και ο οδηγός Henri Paul. Ο Henri Paul ήταν υπεύθυνος ασφαλείας στο Ritz που ανήκε στον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ.

Βάσει των θεωριών, ο Henri Paul πληρώθηκε από τη βρετανική υπηρεσία πληροφοριών MI6 για να δολοφονήσει την πριγκίπισσα Νταϊάνα και τον Ντόντι Αλ Φαγέντ. Ο πρώην αξιωματικός της MI6 Richard Tomlinson είχε δει τον φάκελο του Henri Paul και μπορούσε να επιβεβαιώσει πως ήταν στην πραγματικότητα πληροφοριοδότης.

«O Henri Paul ήταν οδηγός του αυτοκινήτου, υπεύθυνος ασφαλείας στο Ritz και πληροφοριοδότης της MI6. Είδα τον φάκελό του» είχε δηλώσει ο πρώην Βρετανός αξιωματικός της MI6 Richard Tomlinson σε δημοσιογράφους εκείνη την εποχή. «Έχει διαπιστωθεί πως εξαφανίστηκε για δύο με τρεις ώρες τη νύχτα του θανάτου του».

Παρά το γεγονός ότι έβγαζε μόνο 35.000 δολάρια τον χρόνο, είχε σχεδόν 250.000 δολάρια στον τραπεζικό του λογαριασμό όταν πέθανε. Αλλά και ένα σημαντικό ποσό πάνω του, κάτι που πυροδότησε ακόμα περισσότερο τις φήμες πως πληρώθηκε από την MI6.

«Είμαι βέβαιος πως τα χρήματα αυτά προέρχονταν από την MI6», δήλωσε σε γαλλικό δικαστήριο το 1998. «Είναι μια εικασία από την πλευρά μου αλλά αν ήταν πληροφοριοδότης της MI6 θα ήταν φυσιολογικό να εισπράττει χρήματα». Νταϊάνα

4. Το λευκό Fiat Uno

Άλλος ύποπτος ήταν ο οδηγός του λευκού Fiat που φέρεται να ακολουθούσε τη λιμουζίνα της πριγκίπισσας Νταϊάνα μέσα στο τούνελ. Υπήρχαν μάλιστα σημάδια που φανέρωναν ότι τα δύο οχήματα «είχαν επαφή» σύμφωνα με την Operation Paget.

«Προφανώς και αυτό ήταν κάτι πολύ μεγάλο αλλά που είναι το λευκό αυτοκίνητο; Ποιος το οδηγούσε; Θα έπρεπε να κατηγορηθεί;» διερωτάται ο David Leigh, πρώην συντάκτης της Daily Mirror. Οι θεωρητικοί συνωμοσίας συνέδεσαν το Fiat με τον Γάλλο φωτογράφο James Andanson, υποστηρίζοντας ότι ήταν επίσης πληροφοριοδότης της MI6.

Η έρευνα Operation Paget αποδέχτηκε πως ήταν σπίτι με τη σύζυγό του τη διάρκεια του μοιραίου τροχαίου. Ο Andanson βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του στη γαλλική ύπαιθρο το 2000.

Η αστυνομία έκρινε πως ήταν αυτοκτονία, αλλά ο Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ και όσοι αμφιβάλλουν ισχυρίζονται ότι τον σκότωσαν λόγω του ρόλου του στη δολοφονία της πριγκίπισσας Νταϊάνα και του Ντόντι Αλ Φαγέντ.

5. Το φλας πριν το μοιραίο τροχαίο

Ο μάρτυρας Francois Levistre, που οδηγούσε στο τούνελ μπροστά από τη μοιραία λιμουζίνα, ισχυρίστηκε ότι είδε ένα έντονο φως στο σημείο της σύγκρουσης.

Αυτό ενίσχυσε τις φήμες για φλας πριν το τροχαίο, με τον Tomlinson, πράκτορα της MI6, να ισχυρίζεται πως είχε δει παρόμοιο στοβοσκοπικό φως στην εκπαίδευσή του. Το χρησιμοποιούσαν για να αποπροσανατολίζουν οδηγούς ως μέθοδο οδικής δολοφονίας.

Η σύζυγός του που καθόταν δίπλα του στο αυτοκίνητο έδωσε διαφορετική μαρτυρία με αποτέλεσμα να καταλήξουν στο συμπέρασμα πως δεν είχε συμβεί κάτι τέτοιο.

newsit